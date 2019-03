Addio ad Alberto Bucci, l'allenatore della stella della Virtus Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia arriva all'improvviso. Si è spento Alberto Bucci, attuale presidente della Segafredo Bologna e uno dei più stimati allenatori italiani. In carriera ha vinto 3 scudetti e due Coppa Italia con la Virtus, un'altra con Pesaro e una quarta con la Scaligera Verona. Aveva 70 anni e combatteva da tempo un brutto male. Profondo cordoglio da parte di Federbasket e Lega e da tutto il mondo della pallacanestro da lui tanto amato fino all'ultimo.La vittoria di Trieste sembra così passare in secondo piano. L'Alma vince 105-68 risolvendo la pratica Pesaro nel secondo quarto con un parziale di 30-8 che stende la Vuelle (89- 47 il punteggio degli ultimi tre quarti). Per i triestini, 12/20 da tre, pari al 60 per cento, e cinque in doppia cifra. Fernandez 18 punti e 6/6 da tre punti, Dragic 17 punti. Mosley con dieci rimbalzi. Pesaro è solo Blackmon, 21 punti, e Mccree con 15 (anche se con 5/15 dal campo) . Male il nuovo arrivato Lyons, 8 punti con 3/10 dal campo. Emblematica la valutazione totale: 132 a 38.Avvio equilibrato, 11 pari al settimo, poi Pesaro ha una fiammata e chiude avanti 13-21. Gli ospiti smettono di segnare e con un parziale di 17-0 a cavallo della fine del primo quarto e l'inizio del secondo, l'Alma recupera e sorpassa: 30-21 al 14esimo. La Vuelle è in totale confusione, Trieste imperversa, al riposo lungo è 46-29 (30-8 il parziale del secondo periodo).Pesaro cerca di rientrare con Blackmon e McCree, al 25esimo è 54-41. E' un fuoco di paglia, l'Alma torna avanti 63-43 al 28esimo, poi chiude 75-49 il terzo quarto con Dragic e Fernandez implacabili da tre punti. Ultimi dieci minuti di semplice accademia, 92-64 al 36esimo. Bonicciolli si siede in panchina deluso dalla sua Vuelle. Fernandez è una macchina da tre (6/6) e Trieste vola 105-64. Finisce 105-68, l'Alma stasera è settima in classifica.