Basket, Trento vince nell'ultimo minuto. Varese ancora ko

Vittoria sofferta, ma meritata, della Dolomiti Energia Trento contro Varese, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Alla BLM Group Arena finisce 74-71 con tanti brividi nel finale. Trento sempre avanti, Varese non molla mai, ma la squadra di casa è più lucida nell'ultimo minuto. In una partita in cui si tira quasi più da tre punti (62 tiri complessivi) che da due (68), l'Aquila manda sei uomini in doppia cifra. Forray top scorer con 14 punti, Beto Gomes 11 punti e 11 rimbalzi. Varese è tutta in Avramovic, 21 punti, e Archie 17 punti e 9 rimbalzi.Avvio di partita con tanti errori. Trento sempre avanti nel primo quarto, 12-6, poi 16-9 allo scadere. Varese male da tre con 0/7. La prima tripla segnata coincide con il 18-14 e immediato time out di coach Buscaglia. Dopo la sospensione, Trento è più concentrata. Flaccadori e Marble permettono il nuovo allungo sul 29-22 al 17esimo. Varese non è in partita, al riposo lungo Aquila avanti 37-26.Dopo pessime percentuali da tre, si tira solo dalla lunga distanza per i primi minuti. Al 24esimo è 42-32. Varese prova a riavvicinarsi e con Tambone arriva al meno quattro, 48-44 al 27esimo. Alla fine del terzo quarto la Openjobmatis chiude sotto 52-50 (parziale 15-24). La Dolomiti Energia riparte di slancio, Flaccadori e Forray la rilanciano 59-50 al 32esimo. Avramovic e Tambone tengono viva Varese che torna al meno due, 62-60, al 36esimo. Il finale è incredibile. Craft segna il 69-63, Scrubb trova il 69-66. Marble segna un solo libero, 70-66, Archie sbaglia due liberi, ma sul rimbalzo offensivo la palla arriva ad Avramovic che mette la tripla del 70-69. Scrubb commette fallo su Forray che fa 2/2 a cronometro fermo. Aquila avanti 72-69 e time out Varese. Immediato fallo di Forray per impedire il tiro da tre. Moore fa 72-71, Craft sempre dalla lunetta il 74-71, Avramovic tentaun tiro disperato da tre ma la palla è lunga e il Pala Trento festeggia.Domani interessanti partite per i primi posti in classifica. Virtus Bologna contro Sidigas Avellino e Banco Sardegna Sassari contro Happy Casa Brindisi possono valere in chiave play off. Torino attende Reggio Emilia per cercare di lasciare l'ultimo posto in classifica. Lunedì chiude la giornata il posticipo tra Pistoia e AX Milano, di ritorno da Gran Canaria con una vittoria ma alle prese con il serio infortunio occorso al suo centro Arturas Gudaitis, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo sei mesi.