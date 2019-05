Basket, Torino penalizzata e retrocessa. La ricostruzione della vicenda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come previsto, è game over per la Fiat Torino. Il Consiglio federale della Federbasket ha accolto la richiesta della Com.te.C., la Commissione tecnica di controllo sui bilanci dei club, e ha applicato, da scontarsi in questo campionato, e altri due per qualsiasi categoria la prossima stagione. L'Auxilium scende così da 16 a otto punti e ad una sola giornata dalla fine, non può più raggiungere la penultima, Pistoia a quota 12, a lungo ultima sul campo.La strada per la pesante penalizzazione è stata aperta dall’accertamento dell’Agenzia delle entrate che ha messo in luce numerose irregolarità amministrative e fiscali commesse fino al 31 dicembre 2018, in particolare per il pagamento di contributi Irpef e Inps dei propri tesserati attraversoche non sarebbe stata possibile effettuare. In pratica, sarebbe emerso che la Auxilium per pagare i debiti fiscali e contributivi si sarebbe avvalsa di crediti per i quali l'Agenzia delle entrate ne contesterebbe l'utilizzabilità in questo senso, in vista di interpretazioni dettate dalla stessa agenzia. Se questa compensazione irregolare fosse stata accertata in occasione dei controlli dello scorso 16 giugno, avrebbe potuto essere motivo di mancata ammissione già al campionato in corso.Pertanto, la Com.Te.C. ha riscontrato che "gli atti inviati dall’Agenzia delle entrate evidenziavano violazioni del Regolamento esecutivo del settore professionistico". Da qui la richiesta, ora confermata, di otto punti di penalizzazione per "violazioni attinenti il regolarerelativi ai bimestri marzo-aprile 2018, maggio-giugno 2018, settembre-ottobre 2018 e novembre-dicembre 2018" e altri due punti da scontarsi nel 2019/20 per "violazioni e omissioni attinenti il regolare pagamento dei tributi IRPEF e INPS relativi al bimestre gennaio-febbraio 2019".La stangata arriva dopo la decisione della Lega Basket di escludere la Fiat da tutti i campionati a seguito delle inadempienze riscontrate in occasione della ricapitalizzazione effettuata qualche settimana fa. "con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019", aveva sancito la Lega.La squadra piemontese, che appena 15 mesi fae quest'anno era partita con grandi ambizioni, sarà sicuramente esclusa a luglio da tutti i campionati e potrà ripartire da una categoria minore. Il mancato contributo del magnate russo Gerasimenko, che già aveva lasciato Cantù a gennaio in un mare di problemi, è stato uno dei campanelli d’allarme che ha destato anche la procura del capoluogo piemontese, che ha deciso di aprire un fascicolo di indagine sui conti in rosso della società. Anche la Fiat ha fatto causa al club per danno di immagine.. Il basket italiano perde un'altra protagonista, ma il futuro è tutto da scrivere per l'intero movimento.