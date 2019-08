Tessitori: ​«L’azzurro è il sogno di una vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Legadue ai Mondiali. Con tanta emozione, ma consapevole di poter recitare un ruolo da protagonista. Amedeo Tessitori, nato a Pisa 25 anni fa, si è conquistato sul campo la chiamata tra i dodici che disputeranno il torneo in Cina. La lista completa tarda ad arrivare da parte di Sacchetti, che rifletterà fino all’ultimo sulla migliore formazione. Tessitori no, lui è già certo di esserci, anche perché di lunghi in Italia, come è noto, ce ne sono pochi e il suo apporto è fondamentale in quel ruolo.«Certamente, giocare una competizione così importante provoca sempre una certa emozione, ma sono, e siamo, carichi al punto giusto. Abbiamo lavorato e ci siamo allenati per mesi per essere pronti all’esordio. Ora ci siamo e siamo pronti».«E’ un sogno ad occhi aperti, inutile negarlo. L’ultima stagione a Treviso e la promozione in serie A è stata un’esperienza che mi ha aiutato molto, ma è chiaro che essere qui è uno stimolo maggiore. Mi alleno con giocatori di una qualità ed esperienza che prendo come spirito santo. Sento molta fiducia intorno a me, naturalmente anche da parte dello staff tecnico. Io prendo tutto quello che posso prendere e lo riverso in campo con tanta dedizione. Da quando ho iniziato questa stagione lo scorso settembre il mio sviluppo fisico e tecnico è stato notevole, sia nel mio club che in Nazionale. E’ stato un anno fantastico, vorrei chiuderlo nel migliore dei modi e tornare a Treviso ancora più carico».«I risultati alla fine contano poco, anche se le sconfitte non piacciono a nessuno. Però sbagliare è la cosa migliore per poi fare bene. Abbiamo visto quali sono i nostri punti deboli e stiamo lavorando intensamente per migliorare e per avere punti di riferimento più precisi e giocare meglio, dimostrando di poter essere molto diversi rispetto a quello che si è visto nelle amichevoli giocate fin adesso».«Ogni partita fa storia a se. Le Filippine sono una squadra che corre molto in campo aperto e dobbiamo limitare la loro velocità in transizione. Dobbiamo aggiustare alcune percentuali e riprendere a dettare il nostro ritmo senza subire invece dagli avversari come a volte è capitato in queste partite di preparazione. Ai Mondiali tutto cambia, noi stiamo lavorando al 100 per cento per essere competitivi».«Sicuramente salvarsi il prima possibile e cercare di fare una buona stagione. Rispetto allo scorso anno sappiamo che l’impatto sarà molto più duro e l’asticella si alza notevolmente. Nella partita contro la Nuova Zelanda di qualche giorno fa ho conosciuto Fotu, nostro nuovo giocatore, e non vede l’ora di arrivare a Treviso e giocare nel campionato italiano. Anche se da lontano, ho seguito l’amichevole contro Trieste e ho visto una squadra formata bene e con equilibrio. Ho ottime sensazioni. Penso di essere pronto per la Serie A, per il momento, però, sono concentrato in Nazionale. Voglio fare bene e meritarmi la chiamata di coach Sacchetti».