Olimpia Milano, tamponi tutti negativi: domani MIlano-Cantù si gioca

Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi dell'Olimpia Milano: la gara di Supercoppa contro Cantù, prevista domani alle 17 al Forum di Assago, si svolgerà quindi regolarmente. L'attività dell'Ax Milano, sospesa precauzionalmente questa mattina, è ripresa quindi in maniera regolare, eccezion fatta per il soggetto sospetto che - comunica il club - «continua a rimanere in isolamento in attesa di un secondo tampone».

