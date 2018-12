Basket, show e 32 punti di Gallinari e Doncic: festeggiano l'azzuro e i Clippers

Danilo Gallinari e Luka Doncic danno spettacolo, ma alla fine è l'azzurro a far festa con i suoi Clippers. I californiani si impongono sui Dallas Mavericks allo Staples Center per 125-121 e chiudono così una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il migliore dei Clippers è proprio il Gallo, che chiude con un bottino di 32 punti, 6 rimbalzi e 4 assist risultando decisivo nell'acceso finale del match. È ottima anche la prova del rientrante Lou Williams, autore di 26 punti. Nei Mavs lo spettacolo è garantito da Luka Doncic con un season-high da 32 punti, stesso score di Gallinari che non basta però a Dallas per evitare la sconfitta. Dallo Staples Center esce tra gli applausi anche il grande ex DeAndre Jordan, per la prima volta da avversario dei Clippers dopo 10 stagioni, autore di una doppia doppia da 11 punti e ben 22 rimbalzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA