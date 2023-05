Basket, Serie A: Milano e Bologna a caccia del primo posto in stagione regolare

Ultimi verdetti in Serie a di basket prima dei play off che scattano la prossima settimana. Milano e Bologna si giocano il primo posto. L’Olimpia in casa contro Sassari, la Virtus ospita Varese. Non dovrebbe cambiare nulla, in caso di vittoria di entrambe sarà Milano a chiudere la stagione regolare al primo posto. Dietro Tortona, impegnata a Pesaro, dovrebbe conservare il terzo posto, mentre la Reyer Venezia potrebbe ancora raggiungere e superare Sassari al quarto posto in virtù della differenza canestri favorevole di appena un punto nel doppio confronto (+10 in casa, -9 in trasferta). Gioca in casa contro Treviso già salva, una vittoria è alla portata dei lagunari. Sicura sesta è Trento, Brindisi e Brescia favorite per conquistare il settimo e ottavo posto. La squadra pugliese, anche perdendo in casa contro Trieste, che ha bisogno di due punti per salvarsi, sarebbe certa di giocare i play off. I lombardi invece vanno a Scafati, anch’essa in piena lotta salvezza come Napoli che gioca a Verona già retrocessa e Reggio Emilia, a cui una vittoria potrebbe non bastare.

LA CLASSIFICA

1. EA7 Olimpia Milano 44 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 44

3. Bertram Yachts Tortona 36

4. Banco Di Sardegna Dinamo Sassari 34

5. Umana Reyer Venezia 32

6. Dolomiti Energia Trentino 30

7. Germani Brescia 28

8. Happy Casa Brindisi 28

9. Carpegna Prosciutto Pesaro 26

10. Nutrobullett Treviso 24

11. Openjobmatis Varese 23 (penalizzata di 11 punti)

12. Pallacanestro Trieste 22

13. Givova Scafati 22

14. Ge.Vi. Napoli 22

15. Una Hotels Reggio Emilia 20

16. Tezenis Scaligera Verona 18 (gia retrocessa in A2)

La copertura televisiva della 30esima giornata. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea domenica 7 maggio alle 18.

Bologna-Varese (Eleven Sports)

Brindisi-Trieste (DMax canale 52 del digitale terrestre e Eleven Sports)

Milano-Sassari (Eleven Sports e Eurosport 2)

Pesaro-Tortona (Eleven Sports e Eurosport 2),

Reggio Emilia-Trento (Eleven Sports)

Scafati-Brescia (Eleven Sports)

Venezia-Treviso (Eleven Sports)

Verona-Napoli (Eleven Sports)