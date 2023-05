Basket, serie A. Milano si riprende il primo posto, Verona retrocede in A2

Ribaltone in testa alla penultima di stagione regolare. L’olimpia Milano vince in volata (75-77) a Tortona e si riprende il primo posto in virtù della sconfitta della Virtus Bologna a Treviso. 89-88 il finale palpitante. Shengelia mette il +2 per Bologna, Bank segna il 2+1 per il sorpasso. Gli arbitri fischiano un tecnico a Faggian per non aver rispettato la distanza sulla rimessa. Belinelli sbaglia il libero del pareggio, Treviso festeggia vittoria e salvezza. Si salva anche Varese che batte Scafati 95-81 e fa festa a Masnago ancora una volta tutto esaurito. Nonostante la penalizzazione, i biancorossi saranno ancora in Serie A. Colbey Ross protagonista assoluto: 33 punti, 13 assist, 10 rimbalzi, 46 di valutazione.

Retrocede invece la Scaligera Verona, sconfitta a Trieste 85-77. L’avventura in serie per i veronesi è durata una sola stagione. In zona play off, la Dinamo Sassari batte Reggio Emilia 89-77 tirando 12/21 da tre punti e trovando nella coppia Dove e Jones i marcatori di giornata con 44 punti in due. Trento regola Venezia allo scadere, 86-84 con due tiri liberi di Matteo Spagnolo, e consolida il sesto posto. Brescia batte una svogliata Brindisi (75-69) e conquista il settimo posto con i canestri di Caupain (21 punti) e della Valle (20 con 9 rimbalzi). I pugliesi, 11/36 da due e 9/34 da tre, fanno troppo poco e ora sono ottavi, ultimo posto utile per i play off. Domenica 7 maggio ultima giornata di campionato, resta da definire l’ultimo posto per la post season e la seconda retrocessa in A2.

La classifica

1. EA7 Olimpia Milano 44 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 44

3. Bertram Yachts Dertona 36

4. Banco Sardegna Dinamo Sassari 34

5. Umana Reyer Venezia 32

6. Dolomiti Energia Trentino 30

7. Germani Brescia 28

8. Happy Casa Brindisi 28

9. Carpegna Prosciutto Pesaro 26

10. Nutribullet Treviso 24

11. Openjobmatis Varese 23 (penalizzata di 11 punti)

12. Pallacanestro Trieste 22

13. Givova Scafati 22

14. Ge.Vi. Napoli 22

15. Una Hotels Reggio Emilia 20

16. Tezenis Scaligera Verona 20