Basket, Milano contro Bologna: è la finale scudetto annunciata

La finale è servita. Ed è quella più attesa, ovvero Milano contro Bologna. Olimpia contro Virtus. Entrambe vincono 3-0 le rispettive serie contro Sassari e Tortona. Onore alla Dinamo e a Derthona, ma alla fine i valori del campionato sono rispettati. Terza finale consecutiva tra le due squadre. Si comincia il 10 giugno in casa di Milano, anche se si sta pensando di anticipare gara 1 al nove giugno per evitare la concomitanza con la finale di Champions League di calcio. Alla vittoria esterna di ieri sera della EA7, che domina a Sassari nel secondo tempo, fa il pari quella di Bologna che soffre, va sotto di 17, rientra con venti minuti di grandissima qualità e la vince anche con margine e merito.

BANCO SARDEGNA SASSARI - EA7 MILANO 61-93

Sassari ci prova, Milano nel secondo tempo sorpassa e domina. Al riposo lungo Olimpia avanti 35-41, poi la Dinamo trova il primo e unico vantaggio della partita sul 42-41. Da quel momento la squadra di casa si smarrisce e comincia un monologo di Milano che piazza un parziale devastante di 19-52 (8-27 solo nell’ultimo periodo). Napier 21 punti e Shields con 18 guidano l’Olimpia alla terza vittoria nella serie. Alla fine applausi a scena aperta per i vincitori ma soprattutto per Jack Devecchi, oltre 800 partite con la maglia bianco blu e al ritiro dopo 17 stagioni alla Dinamo, e per Massimo Chessa anch’egli all’ultima partita della sua carriera.



Bertram Yachts Derthona - Segafredo Bologna 82-89

I primi due quarti sono un incubo per la Virtus che subisce la vivacità e la difesa di Tortona. La squadra di casa, senza Christon infortunato e in tribuna con le stampelle, corre e scappa sul +17 per poi chiudere 55-39 al riposo lungo con tre giocatori già in doppia cifra, Candi a 15 (non segnerà più), Macura con 13 e Daum a 10. Negli spogliatoi coach Scariolo scuote i suoi, al rientro piazza subito un 2-13 di parziale nei primi tre minuti, poi 15-27 nell’intero periodo. Hackett, 22 punti alla fine, e la difesa a zona impediscono a Tortona di ragionare, la percentuale da tre di Bologna è alta , quasi il 46 per cento, Belinelli e Shengelia, 11 punti a testa, segnano canestri impossibili. Bologna segna 23 punti anche nell’ultimo quarto, 50 totali nella ripresa contro i 27 dei padroni e chiude la partita e la serie vincendo anche gara tre.

Applausi per Tortona che però, come lo scorso anno, è inferiore alla Virtus almeno in campionato.