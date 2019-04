Milano ko a Brescia, Cremona aggancia Venezia al secondo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la controversa decisione di Lega e Fip di far suonare la Marsigliese prima delle partite, si dissociano quasi tutte le squadre che giocano in casa. Cremona blinda il terzo posto nel giorno in cui Milano e Venezia perdono a Brescia e Trieste. Risalgono Trento e SassariBuona partenza di Pistoia, 15-19 al settimo, ma Trento piazza un parziale di 9-2 e chiude avanti 24-21 al decimo. Mitchell, applaudito ex di turno, e Peak, ridanno il 30-34 esterno al 15esimo, ma al riposo lungo è 40-38. In una partita non bella, si resta in parità sul 46 al 25esimo, poi l'Aquila accellera, 64-54 e 74-61 al 34esimo. Pistoia può solo ridurre sul meno sette, ma la Dolomiti Energia chiudee va a quota 32 in classifica.Derby che vale molto in chiave play off. Varese recupera Scrubb e parte forte, 14-21, poi 18-25 al decimo. Con pazienza Cantù ritrova il meno due, 28-30 al 17esimo, e il 37 pari al 20esimo. Jefferson regala il vantaggio interno, 46-45 al 25esimo. Da questo momento i padroni di casa alungano, 62-53 al 30esimo, 72-65 al 34esimo. Stone regala l'82-71 e Varese alza bandiera bianca. Finiscecon uomini in doppia cifra. Raggiunta quota 28, i play off per Cantù ora sono davvero vicini, Varese a forte rischio.Le due finaliste della Coppa Italia si ritrovano l'una contro l'altra da terza contro quarta. Chappell con due triple lancia gli ospiti sul 4-11, quella di Moraschini per il 14-18. Il primo quarto finisce 16-25. La Vanoli si sblocca da tre, Diener segna canestri in fila, 34-38 al 15esimo. Brown (già 17 punti) e Gaffney riportano avanti la Happy Casa 39-51, al riposo lungo è 43-51. Brindisi vola sul 52-63, ma la Vanoli non trema, torna sotto 66-69 e pareggia con la tripla di Aldridge allo scadere del terzo quarto. Brindisi segna pochissimo e Cremona allunga 77-71, poi 83-74 al 35esimo con un Crawford scatenato. FinisceCremona, con sei uomini in doppia cifra, blinda il terzo posto. Brown ancora 29 punti per gli ospiti, ma non basta.La squadra irpina vuole dimenticare le ultime brutte prestazioni e parte forte, 28-17 al primo quarto. Torino, che ha passato una settimana difficile a livello societario, non c'è: 43-30 al 16esimo, 61-38 al riposo lungo. La partita è praticamente chiusa. Il terzo quarto è accademia, 87-58. Avellino arriva a quota 100 al 34esimo, finiscecon cinque in doppia cifra e 18/32 da tre, pari al 56 per cento. Avellino si rilancia per la post season.Trieste non vuole mollare, Venezia parte forte (8-16), ma Dragic e Peric ribaltano, 33-27 al decimo, 41-32 al 14esimo. Al riposo lungo è 61-55, la partita è bella e spettacolare. Ancora Dragic e Da Ros fanno volare l'Alma, 76-57 al 26esimo, poi 82-63 al terzo riposo. La Reyer non rientra, Trieste sospinta incessantemente dai 6500 dell'Allianz Dome vola sul 92-74 al 34esimo, poi chiude 104-85 con sei giocatori in doppia cifra, il 48 per cento da tre e quarto posto in classifica anche se insieme a Brindisi e Trieste.Brescia celebra la giornata biancoblù e i dieci anni della storia della Leonessa. Milano, senza James e Jerrels, prova a incidere con Tarczewski, 18-21 al 13esimo. Laquintana e Moss suonano la carica e la Leonessa torna avanti 30-25 al 17esimo, 38-33 al riposo lungo. La Germani resta avanti 45-39 al 24esimo, poi 60-56 al terzo riposo. Milano con appena il 30 per cento da tre. Brescia non molla su ogni palla, 71-63 al 35esimo. Milano rischia di sprofondare, sul meno dieci si ricorda di essere la migliore della classe e in un finale incredibile pareggia con Nunnaly mentre la tripla di Abass si ferma sul ferro. Nel supplementare, Brescia allunga 87-81, poi 92-84 con Abass. Finisce, sconfitta indolore per l'Olimpia.Bologna crede ancora nei play off e gioca una partita di spessore. 15-19 al decimo, 32-46 al riposo lungo con un ottimo Punter a quota 14 punti. Reggio, impantanata nella lotta salvezza, prova a riavvicinarsi: 44-50 al 25esimo, Dixon trova il primo vantaggio interno, 55-54, al 27esimo. Aradori si carica la Virtus sulle spalle, 59-68, poi 59-75 al 33esimo. La Virtus resiste agli assalti finali e vince(Aradori 23 punti).Pesaro cerca punti per la salvezza, ma la Dinamo è in un momento di forma strepitoso, dopo aver raggiunto la finale di Fiba Europe Cup (andata il 24 aprile al Pala Serradimigni). Avanti già 16-22 al decimo, gli ospiti allungano 33-44 al riposo lungo. Pesaro non rientra, Sassari vola 41-57 al 27esimo. La VL prova a rientrare con Monaldi, prima 71-77, poi addirittura 76-77 al 37esimo. La Dinamo non trema e chiudepur soffrendo.