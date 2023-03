Basket Serie A, Tortona e Sassari lanciano la sfida alle big. In coda è bagarre tra sei squadre

Escluse definitivamente dalla corsa ai play off di Eurolega, Bologna e Milano si rituffano in campionato, ma Tortona o Sassari potrebbero essere le incomode di fine stagione regolare. A sette giornate dal termine, la Virtus punta a blindare il primato a Trieste contro una squadra che cerca punti salvezza e che avrà due infortunati. In città fervono i preparativi per la partita, all’Allianz Dome si supereranno i 4.500 mila spettatori. Milano attende Venezia, in crescita in campionato e tornata in piena corsa per un posto nei play off. La voglia di riscatto dell’Olimpia dopo le due sconfitte settimanali in Europa potrebbe essere uno stimolo in più per i padroni di casa. Tortona ospita Brindisi, in una partita ricca di cose belle da vedere. La terza in classifica contro la sesta. Piemontesi secondi per rimbalzi difensivi presi e quarti per assist di squadra a partita, Brindisi quarta per palle recuperate. Sono le due squadre che perdono meno palloni in campionato. I pugliesi vengono da sette vittorie nelle ultime otto partite.

La Dinamo Sassari, nove vittorie nelle ultime dieci, va in trasferta a Verona, ultima e alla disperata ricerca di punti salvezza. Così come Reggio Emilia che ospita Scafati, più avanti in classifica di due punti. Una vittoria degli emiliani aprirebbe a nuovi scenari in fondo alla classifica. Napoli vuole continuare a risalire dopo la confortante vittoria a Trento domenica scorsa. Avversario di turno è Brescia, leggermente più su rispetto alla zona calda, ma sempre costretta a dover fare qualcosa in più. Chiude la giornata Treviso contro Varese, la prima con qualche residua speranza di arrivare alla post season, la seconda in piena lotta per (almeno) il quinto posto. Due sistemi di gioco diversi, ma ne può nascere una partita divertente.

La classifica

1. Virtus Segafredo Bologna 38 punti

2. EA7 Olimpia Milano 34

3. Bertram Yachts Derthona 32

4. Banco Sardegna Dinamo Sassari 28

5. Openjobmatis Varese 26

6. Happy Casa Brindisi 26

7. Carpegna Prosciutto VL Pesaro 24

8. Dolomiti Energia Trento 22

9. Umana Reyer Venezia 22

10. Nutribullett Treviso 20

11. Pallacanestro Trieste 18

12. Germani Brescia 18

13. Givova Scafati 16

14. Ge.Vi. Napoli 16

15. Tezenis Verona 14

16. Una Hotels Reggio Emilia 14

La copertura televisiva del 24° turno:



Sabato 1 aprile ore 20.30 (Eleven Sports): Napoli-Brescia (Eleven Sports e Eurosport 1)

Domenica 2 aprile ore 16: Tortona-Brindisi (Eleven Sports)

Domenica ore 17: Verona-Sassari (Eleven Sports)

Domenica ore 17.30: Reggio Emilia-Scafat (DMax canale 52 del digitale terrestre e Eleven Sports)

Domenica ore 18: Trieste-Bologna (Eleven Sports)

Domenica ore 18.30: Milano-Venezia (Eleven Sports e Eurosport 2)

Domenica ore 19: Pesaro-Trento (Eleven Sports)

Domenica ore 19.30: Treviso-Varese (Eleven Sports)