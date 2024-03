Basket, dove vedere la Serie A in tv (anche in chiaro) questo weekend, le partite in programma e la classifica

Tutto pronto per Bologna contro Milano, il derby d’Italia dei canestri numero 206. Un vero e proprio spareggio per la posizione migliore in vista dei play off. All’andata vinse Milano 82-80 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Le due squadre si riaffronteranno in Eurolega il 5 aprile. La capolista Brescia chiude la giornata ospitando Scafati e cercando una vittoria che manca da un pò. Prima Tortona ospita Napoli, partita che sulla carta dovrebbe offrire spettacolo. Venezia attende Sassari, altra partita interessante perchè mette di fronte una squadra molto lanciata, la Reyer, e un’altra, la Dinamo, che cerca un successo esterno per provare la scalata ai play off.

Tra Cremona e Pistoia è una partita tra due neo promosse che stanno giocando un buon basket e guardano alla post season con la salvezza quasi certa, quindi senza patemi. All’andata la vittoria dei toscani regalò loro l’accesso alla Coppa Italia. Trento ospita Pesaro, due stati d’animo contrapposti, i padroni di casa hanno vinto una partita nelle ultime otto in campionato, mentre Pesaro è tornata alla vittoria dopo otto sconfitte. Varese contro Brindisi è una partita delicata in chiave salvezza, i lombardi (che in settimana hanno vinto 65-70 in casa del Cez Nymburk nell’andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup) hanno sei punti di vantaggio rispetto ai pugliesi, ultimi in classifica.

In caso di successo esterno, si riaprirebbe tutto. L’anticipo del sabato è tra Treviso e Reggio Emilia, anche qui una partita delicata per i diversi obiettivi di stagione, la salvezza per i trevigiani, il miglior posto in griglia play off per i reggiani.

Mike James diventa il primatista di punti segnati in Eurolega, superato Vasilis Spanoulis

La classifica

1. Germani Brescia 32 punti

2. EA7 Olimpia Milano 30

3. Reyer Venezia 30

4. Virtus Segafredo Bologna 30

5. Una Hotels Reggio Emilia 24

6. Ge.Vi. Napoli 24

7. Estra Pistoia 20

8. Bertram Tortona 20

9. Givova Scafati 20

10. Dolomiti Energia Trentino 20

11. Vanoli Cremona 18

12. Banco Sardegna Sassari 18

13. Openjobmetis Varese 16

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 12

15. NutriBullet Treviso 12

16. Happy Casa Brindisi 10

La programmazione televisiva

Sabato 9 marzo

Ore 20.30: NutriBullet Treviso Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia (DAZN – Eurosport 1)

Domenica 10 marzo

Ore 16.30: Bertram Derthona Tortona - Generazione Vincente Napoli Basket (DAZN)

Ore 17: Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi (DAZN)

Ore 17.30: Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari (DAZN)

Ore 18: Dolomiti Energia Trentino - Carpegna Prosciutto Pesaro (DAZN)

Ore 18.15: Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano (DAZN – DMAX in chiaro sul 52)

ore 19: Vanoli Basket Cremona - Estra Pistoia (DAZN)

Ore 20: Germani Brescia - Givova Scafati Basket (DAZN – Eurosport 1)