Cantù domina Avellino: 83-73

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantù vince l'anticipo della prima giornata di ritorno 83-73 e si allontana dall'ultimo posto in classifica. Avellino, con tre infortunati, non può fare molto. Cantù tira con il 56 per cento da tre contro il 13 della Scandone. Gaines 21 punti miglior marcatore della partita.L'Acqua San Bernardo parte forte: 15-4 al quarto, poi 17-9 al settimo. Avellino sistema la mira e torna sotto alla fine del primo quarto chiuso 19-13. Gaines è ispirato e Cantù resta avanti 25-19 al 13esimo. Udanoh e Tassone con una tripla regalano il massimo vantaggio interno, 32-23 al 17esimo. Al riposo lungo Cantù avanti 37-29 tirando con il 52 per cento dal campo contro il 34 degli ospiti.Avvio veemente per Cantù ad inizio terzo quarto con il vantaggio che si dilata sul 44-31. Avellino pur senza brillare rientra, prima 45-37, poi con un positivo Filloy fino al 54-48. Jefferson tiene vivo l'attacco di casa per il 61-51 del terzo periodo. Avellino prova a rientrare ma Gaines colpisce ancora: 68-56 al 33esimo. Cantù mantiene una vantaggio rassicurante che tocca il 75-59 al 36esimo, poi tira un po' i remi in barca e Avellino si riavvicina fino al 79-71. Non c'è più tempo per rientrare, finisce 83-73Domani il resto del programma. Tra le altre, la capolista Milano è attesa dal tutto esaurito del Pala Pentassuglia a Brindisi, Venezia va a Torino in un testa coda tutto da decifrare. Brescia ospita Varese, Pistoia in casa contro Pesaro in una partita delicatissima per i toscani.