Milano, prova di forza a Venezia: Reyer ko in volata, Ax prima da sola

Alla fine ne resta soltanto una. La Armani Exchange Milano vince a Venezia 84-81 e stasera guarda tutti dall’alto in basso. La squadra di Pianigiani la vince due volte, nel primo quarto quando vola a più venti e nel finale quando Venezia trova la forza di giocarsela punto a punto. Bene James con 20 punti e Bertans con 14. A Venezia non bastano i 24 di Watt e i 15 di un ottimo Tonut. Dietro le due big, Cremona cede in casa contro Varese, Avellino domina a Reggio Emilia, Brindisi batte Brescia e vola al quarto posto in classifica. In coda Pistoia vince una partita stile Nba a Sassari (224 punti segnati dalle due squadre). Domani Cantù contro Pesaro, una partita che per i canturino vale molto anche fuori dal campo.

Milano è devastante nel primo quarto. Pronti via e l’Olimpia scappa 3-12, poi 3-19 con la schiacciata in transizione di James. Venezia è immobile, sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. Bertans mette la tripla del 7-22, James quella del 7-25. Al primo riposo è 11-31. Gudaitis regala il 15-34, Burns il 19-38 al 15esimo. A questo punto la Reyer si scuote. Tonut, Biligha e Daye allo scadere del secondo quarto riducono ad appena dieci punti, 34-44, lo svantaggio.

La partita resta aperta e c’è qualche errore di più da entrambe le parti. De Nicolao trova la tripla del 40-49 al 25esimo. Tonut è in grande fiducia, De Nicolao ha la mano calda, Watt schiaccia a due mani e segna il tiro libero supplementare: è 51-53 al 27esimo e il Taliercio diventa una polveriera. Pianigiani è costretto a chiamare un immediato minuto di sospensione. James trova il 56-59, ma Daye pareggia sulla sirena: 60 pari.

Il primato dunque si gioca negli ultimi dieci minuti e sarà punto a punto alla fine. Biligha regala il primo vantaggio della Reyer, 62-60, Watt conserva il vantaggio minimo 64-63. E’ un’alternanza di vantaggi e contro vantaggi. Bertans regala il 68-69, Tonut il 70-69. Al 37esimo è ancora parità sul 73. Ancora Bertans segna la tripla dall’angolo il 75-77. James spezza la parità a 52 secondi con un tiro in sospensione di rara bellezza, 79-81. Watt pareggia, Micov sigla il nuovo vantaggio, 81-83 a 25 secondi dalla fine. Cinciarini segna un libero, Venezia non ha più tempo. Vince Milano con merito, ma la Reyer dimostra di esserci.

Ultimo aggiornamento: 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA