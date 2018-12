Basket, Milano batte Brescia, Varese stende Cantù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale in campo per il basket italiano. Varese conferma il suo ottimo momento e travolge nel derby Cantù. Milano vince la dodicesima su dodici partite, Bologna vince e torna in zona Coppa Italia. Domani Brindisi contro Cremona vale un posto ad alta quota, Torino ospita Avellino nel posticipo seraleOPENJOBMATIS VARESE - ACQUA SAN BERNARDO CANTU' 89-71Vittoria senza patemi per Varese nel derby numero 142. La squadra di casa trova l'ottava vittoria in campionato con un primo quarto superlativo (37-18) e un Thomas Scrubb in serata di grazia, alla fine per lui 27 punti con 7/9 da tre punti. Nei due quarti centrali la Openjobmatis controlla in sicurezza anche perché Cantù non ha la minima reazione. Tambone con quattro punti in fila regala il 70-49, il terzo quarto finisce 72-54 con Varese che tiene alte le percentuali da tre punti. Udanoh e Jefferson non sono pervenuti, l'unico che cerca di risollevare gli ospiti è Gaines (19 punti). Al 35esimo è 74-59. È l'ultimo sussulto, Varese chiude 89-71 e consolida il suo terzo posto. Cantù, alla settima sconfitta consecutiva, è in caduta libera.AX MILANO - GERMANI BRESCIA 87-75Brescia vuole infastidire l'Olimpia, ma Milano, senza Nedovic e Gudaitis, vince la dodicesima partita su dodici in campionato. La Leonessa prova a sorprendere all'inizio (0-5), Milano pareggia 10-10, poi sorpassa. Il primo quarto finisce 28-20. Cunningham e Moss tengono in partita Brescia, 38-35 al 15esimo. Al riposo lungo è 46-40. Milano senza brillare resta avanti anche nel terzo quarto, 63-56. Jerrels e Tarczewski (alla fine 23 punti per lui) regalano il 79-66 al 35esimo e Brescia non riesce a rientrare. Finisce 87-75. James e Micov giocano poco per recuperare energie, nota di merito per Laquintana di Brescia, per lui 15 punti con 6/10 dal campo.SEGAFREDO BOLOGNA - GRISSIN BON REGGIO EMILIA 81-69Il derby della Via Emilia lo vince la Segafredo al termine di una partita molto combattuta in campo e sugli spalti. Punter decide la partita con due triple e due tiri liberi all'ultimo minuto dopo che Reggio aveva ritrovato la parità. Si gioca alla Unipol Arena e i tifosi non approvano del tutto la scelta della dirigenza virtussina. Bologna parte forte e chiude avanti 28-15 il primo quarto con Punter ispirato. La risposta reggiana rimette la partita sui binari della parità. Al 20esimo è 41-40. La partita non è bellissima, Bologna resta avanti 50-45 al 25esimo, poi 57-52 al 30esimo. Reggio Emilia non segna più, la Virtus allunga 63-54 al 34esimo. La difesa a zona degli ospiti permette il riavvicinamento, 67-64 al 38esimo. Allen mette la tripla del 67 pari. Punter si inventa due tiri da tre per il 75-69 che manda in visibilio i tifosi di casa. Finisce 81-69, Bologna può ancora sperare nella Coppa Italia, Reggio resta ultima e recrimina per l'ultimo minuto in cui non segna più dopo aver raggiunto il pareggio.