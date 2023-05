Basket, semifinali play off. Milano e Bologna vanno entrambe sul 2-0

Milano e Bologna vanno a braccetto e vincono anche gara due contro Sassari e Tortona. Le due favorite alla finale scudetto guidano entrambe 2-0 nelle rispettive serie. Milano fatica contro una Dinamo molto diversa rispetto a gara 1. La squadra sarda ha anche due volte il pallone del potenziale pareggio nel finale di partita ma spreca. Tutto facile per Bologna, che ci mette sei minuti per prendere le misure a Tortona, poi allunga e dilaga superando quota 100 iper la quarta partita su cinque in questi play off.

EA7 MILANO - BANCO SARDEGNA SASSARI 80-75

Sono Bendzius (14 dei 20 punti tolti) da un lato e il duo Baron-Datome (per lui 19 alla fine) dall’altro a imprimere il loro ritmo nei primi due quarti, chiusi da una tripla di Voigtmann che vale l’incollatura, 39-38, a favore dell’Olimpia. Al rientro dagli spogliatoi comincia l’assolo di Shields, che spinge le ‘Scarpette Rosse’ verso il 58-52, ma la serata di grazia di Bendzius ferma l’emoragia sarda: Kruslin, Treier e Jones sganciano triple a ripetizione e portano Sassari a -5. A 50 secondi dalla fine i due errori dalla lunetta di Shields rischiano di creare il contraccolpo agli uomini di Ettore Messina, a rischio sorpasso, ma un rimbalzo in attacco e due liberi trasformati dallo stesso play spengono l’ardore della Dinamo.

A sassari giovedì in gara 3 servirà l’impresa



SEGAFREDO BOLOGNA - BERTRAM YACHTS TORTONA 108-78

La Virtus Segafredo Bologna è ingiocabile a questi ritmi, domina gara 2 e va sul 2-0 nella serie. Gara tre a Casale Monferrato venerdì prossimo. Tortona parte bene, 14-20, poi un parziale di 41-20 manda la Virtus avanti 55-41 al riposo lungo. Il terzo periodo da 25-18 chiude definitivamente la partita. Mickey 20 punti e 8 rimbalzi, Ojeleye e Abass 15 punti a testa, Hackett 12 punti, Jaiteh 11 con dieci rimbalzi. Per Derthona Basket Daum 17 punti, Macura 16, Hunt 15 ma appena il 38% da due, contro il 77 della Virtus.