Euro 2021, l'Italbasket femminile in campo con la Repubblica Ceca e il pensiero a Venezia

A pochi minuti dalla palla a due di Italia-Repubblica Ceca, in programma stasera a Cagliari, la Nazionale Femminile ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso alla città di Venezia e ai suoi cittadini per le gravi conseguenze che l’emergenza maltempo sta comportando in queste ore, scendendo in campo con lo striscione "FORZA VENEZIA".Queste le parole del presidente della FIP Giovanni Petrucci. "Un minimo gesto che oggi intendiamo fare per esprimere il nostro affetto a chi sta soffrendo, a una città amata in tutto il mondo. Vogliamo essere solidali anche con chi la rappresenta, ovvero col nostro amico sindaco Brugnaro, al quale siamo vicini affinché la bellezza straordinaria di Venezia possa tornare a risplendere al più presto".Su indicazione del presidente federale, in occasione del prossimo turno di campionato in programma nel week-end, anche tutte le squadre di Serie A e Serie A2 Maschile esprimeranno la propria solidarietà ai cittadini di Venezia duramente colpiti in queste ore.