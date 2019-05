Play off, Avellino sorprende Milano. Sassari convincente su Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio con il botto nei play off scudetto. Avellino sbanca il Forum con una partita di grande sostanza. Sykes, Udanoh e Harper regalano l'impresa per la Scandone, avanti 1-0 nella serie. Milano contestata a fine partita. A Sassari, partita tra due delle più belle realtà del campionato. Vince Sassari che nei secondi venti minuti produce un parziale da 47-25 e trova la diciassettesima vittoria consecutiva tra campionato e coppa.AX MILANO - SIDIGAS AVELLINOSenza James e Nedovic, MIlano vuole dare un'impronta alla sua partita e vola 15-8, poi 20-13 al decimo. Avellino, entrata ai play off all'ultimo respiro, non si scompone e con un parziale da 13-26 ribalta e chiude avanti 33-39 al riposo lungo. Sykes è "caldo" e la Scandone vola 38-50, poi 47-55. Il terzo quarto si chiude 52-59. Silins con le triple allunga 57-65, Jerrels riduce 66-68, ma è l'ultimo sussulto per l'Olimpia. Harper e Udanoh rilanciano gli ospiti 66-73, poi 72-80. Finiscecon il pubblico del Forum che fischia e protesta sonoramente. MIcov 23 punti, per gli ospiti Sykes 21, Udanoh 18. Milano tira con appena il 24 per cento da tre.BANCO SARDEGNA SASSARI - HAPPY CASA BRINDISIEsordio per Phil Greene in casa Brindisi, Clark fuori peril turnover. Avvio senza canestri per tre minuti, poi PIerre da la scossa, 8-2 Dinamo. Gaffney è ispirato da tre e gli ospiti passano 14-15 settimo. Dinamo efficace: 25-19, poi 28-21. Brindisi non trema nonostante la spinta incessante del Pala Serradimigni. La parità arriva sul 36 con le triple di Moraschini. Al riposo lungo è. Ancora Chappel e Moraschini da tre regalano Brindisi il 48-52 al 26esimo. La Dinamo è sempre viva. Gentile, Polonara e Pierre sono scatenati e Sassari va avanti 63-54. Al terzo riposo è 67-59. Massimo vantaggio Dinamo sul 72-61. Spissu dilata il vantaggio 81-67 al 37esimo. La Happy Casa alza bandiera bianca e Sassari vincecon cinque uomini in doppia cifra (Pierre 21, Cooley 16), il 57 per cento da tre contro il 31. Anche 42 rimbalzi a 28 per chiudere una vittoria netta.