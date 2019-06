Altro colpo Olimpia: Stavropoulos nuovo general manager

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro colpo messo a segno dall'. Dopo aver ingaggiato coach, il club di Armani ha messo sotto contrattoche, dopo 19 anni, lascia l'per diventare il nuovo general manager del club milanese. «È un grande onore, un piacere - conferma Stavropoulos al sito del club 28 volte campione d'Italia - mettere il mio lavoro al servizio di un club storico come l'Olimpia Milano. Ringrazioper la fiducia accordatami. La nuova era del club sotto la guida dirichiederà poche parole, ma tanto lavoro».Un curriculum di tutto rispetto per Stavropoulos, capace da dirigente dell'Olympiacos di vincere l'Eurolega nel 2012 e 2013, la Coppa Intercontinentale nel 2013, per tre volte il campionato greco e per tre volte la Coppa di Grecia. Stavropoulos, che parla italiano perché ha studiato all'università di Trieste, ha vinto in extremis il ballottaggio con Daniele Baiesi che non ha trovato l'accordo per liberarsi dal