Nba, Golden State passa ancora a Los Angeles. Gallinari: «Facciamo troppa fatica in attacco»

Vittorie per i(110-106 suglie serie sul 4-0),(che passa ad107-85 e si avvicina alla qualificazione),(113-105 sul parquet dei) e diin casa di(e iche conducono ora la serie 3-1): questi i risultati nella notte italiana delle quattro partite dei playoff Nba.Tra i protagonisti della sconfitta dei Clippers c'è anche. Dopo aver strappato una partita a, i due ko in casa mettonoin una brutta situazione, ma forte anche del ricordo di gara-2 l'azzurro cerca di mantenere un approccio positivo: «Vogliamo riportare la serie a Los Angeles, non abbiamo alternative, dobbiamo vincere», le sue parole a Sky Sport. «Abbiamo cambiato un po' il nostro piano partita - aggiunge nel dopo gara - partendo con me eda 4 e 5, per cambiare di più sui blocchi e provare a fermare i loro tiratori. Difensivamente è andata meglio, ma è in attacco che abbiamo tenuto percentuali troppo basse. In generale in tutta la serie è sempre stato più il nostro attacco che la nostra difesa a far fatica, perché segnare così poco contro di loro rende poi difficile provare a vincere».