L'Nba lancia un canale europeo su Youtube

L'Nba ha lanciato oggi il canale ufficiale YouTube dedicato a contenuti unici e customizzati per i fan europei. Il nuovo canale NBA Europe conterrà contenuti originali e storici, incluse le interviste di ex e attuali giocatori europei, contenuti di backstage, highlights di partite Nba giocate in Europa. Il canale sarà lanciato con una conversazione esclusiva tra il quattro volte campione Nba, il francese Tony Parker, e l'attore serbo e stella de «La Casa di Carta» Darko Peric, grande appassionato di pallacanestro. L'Europa ha giocato un ruolo chiave nella storia della lega con più di 90 partite di pre-season e di regular season e con alcuni giocatori che hanno lasciato la loro impronta per sempre nella lega; dai precursori come Dražen Petrović, Šarūnas Marčiulionis, Vlade Divac, Detlef Schrempf, Arvydas Sabonis e Toni Kukoc, alla generazione d'oro dei Tony Parker, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Peja Stojaković e Andrei Kirilenko, fino a quella attuale, formata da talenti come Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić, Nikola Jokić and Kristaps Porzingis. Dalla «lacrima» allo «eurostep», i giocatori europei hanno lasciato un marchio indelebile nella lega in un modo unico, che verrà celebrato nel nuovo canale YouTube NBA Europe.

