Lippi carica l'Italbasket: «Avete le qualità giuste». E Vitali gli chiede consigli.

Volti rilassati per la nazionale azzurra a Foshan dopo la bella vittoria all'esordio contro le Filippine. A rallegrare la mattinata ci pensache un mondiale nel calcio lo ha vinto e che tocca le corde giuste nell'incontro con i giornalisti e con la squadra. "Ieri sera ho visto una bella partita e una nazionale concentrata e volenterosa a fare bene sin dall'inizio - esordisce Lippi -. Ho visto qualità individuali e di gruppo, sono felice per questo esordio. Ho diverse analogie caratteriali con Sacchetti e anche nella conduzione di alcuni aspetti tecnici".L'incontro si trasforma in una chiacchierata a tutto tondo. Si parla di gestione del gruppo in un mondiale. "Facile quando si arriva al mondiale perchè ci sono già le motivazioni giuste e sono uniche per ogni giocatore che sogna di giocarlo per tutta la sua carriera". Poi il peso degli infortuni. "Contano, anche prima di partire.sei mesi prima del mondiale tedesco. Mi dissero che avrebbe saltato la competizione, io andai a trovarlo e gli diedi appuntamento in Germania. Mi diedero del pazzo, ho avuto ragione. Un giocatore, anche non al 100 per cento, ma dalle grandi doti umane e caratteriali per trascinare il gruppo, va sempre portato".Non sfugge ai nostri occhi un dialogo un pò appartato tra l'attuale allenatore della Cina e Luca Vitali. E' lo stesso giocatore azzurro, al termine dell'allenamento pre Angola, che ci svela i retroscena dell'incontro. " Mi affascina perchè è un personaggio carismaticoIo ed ero curioso di- racconta Vitali -. Tifavo per Del Piero che era un pò massacrato dalla stampa e dalla critica per le sue prestazioni in nazionale. Mi ha spiegato come ha gestito la situazione e la diversità che significa giocare in nazionale rispetto ad un club""Abbiamo visto l'Angola e sappiamo quali sono i loro punti di forza e i punti deboli, giocano una pallacanestro abbastanza fisica, cercheremo di mettere qualche granellino di sabbia nei loro meccanismi - prosegue il giocatore della Leonessa Brescia -. Per noi la partita è importante, vincere potrebbe darci il pass per il torneo pre olimpico del prossimo anno e vogliamo andarci. Con la Serbia il livello si alza, si sogna e sognare è gratis, dopo l'Angola si aprono nuove prospettive. Siamo diventati una squadra strada facendo, eravamo un bel gruppo ora siamo qualcosa di più"