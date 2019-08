Basket, anche la Nuova Zelanda è indigesta. Sacchetti: «Il 29 ultimi due tagli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo test per la nazionale prima dell'esordio ai mondiali contro le Filippine. Anche contro la Nuova Zelanda finisce con una sconfittae un nuovo passo indietro rispetto ai progressi mostrati contro Serbia e Francia nello stesso torneo. Gallinari 22 punti, Belinelli 19. Domani il trasferimento a Foshan, il 29 agosto gli ultimi due "tagli" da parte di Sacchetti che si riserva fino all'ultimo di capire quale possa essere la squadra migliore. I dubbi restano al termine di un pre mondiale con molte ombre e poche luci. Gli azzurri sono alle prese con una condizione fisica ancora tutta da costruire e una solidità di gioco, soprattutto in attacco, che si è vista davvero a sprazzi fino adesso. A cinque giorni dall'esordio contro le Filippine coach Sacchetti ha bisogno di lavorare, e molto, sulla tecnica e sulla testa dei giocatori.Fuori Daniel Hackett per motivi precauzionali e Brian Sacchetti per rotazione, si comincia con Vitali, Belinelli, Datome, Brooks e Gallinari. Buon avvio azzurro fino al 12 pari, ma la i Tall Blacks sono intraprendenti, Ngatai mette triple importanti per il 14-23. Il primo quarto si chiude. Gentile e Biligha danno una piccola scossa, 20-26 al 12esimo. Sacchetti fa ruotare tutto il quintetto, ma i neozelandesi restano sempre avanti, Webster e il neo trevigiano Fotu regalano il 20-32 al 14esimo, poi 29-39 al 17esimo. Le basse percentuali da tre punti impediscono agli azzurri di rientrare in pieno nella partita. Al riposo lungo ègrazie alle iniziative di Gallinari, già a quota 15 punti.L'allenatore azzurro si fa sentire durante l'intervallo lungo e l'Italia rientra con altro spirito. Gentile è ispirato e sigla il 47-51, Gallinari mette quattro punti in fila e pareggia sul 53, al 25esimo. Azzurri in fiducia, Brooks regala il primo vantaggio di tutta la partita, 57-56, al 28esimo. Il finale del terzo periodo è. Italia di nuovo svogliata e Nuova Zelanda che torna ad un vantaggio a doppia cifra: al 33esimo è 62-73 con un bel canestro di Pledger. Pochi sussulti fino alla fine, l'Italia continua nella giornata negativa da tre, prova a rientrare, 73-80, 76-82 al 37esimo, ma è l'ultimo sussulto. Finisce. Un altro campanello di allarme è suonato.