Mondiali, Italia nel gruppo B con Serbia, Filippine e Angola. Sacchetti: «Non possiamo lamentarci»

E' stato effettuato oggi il sorteggio dei gironi del Mondiale di Cina 2019. L'Italia di Meo Sacchetti è stata inserita nel gruppo D con Serbia, Filippie e Angola.



«Non possiamo lamentarci. Ci sono gironi difficili e altri meno. La Serbia era la squadra più titolata del lotto ma abbiamo evitato il Canada. Ora dobbiamo vincere e passare il turno. Poi si vedrà». Così il ct dell'Italia, Meo Sacchetti, dopo il sorteggio per i mondiali che prenderanno il via in Cina dal 31 agosto, avvenuto a Shenzhen: l'Italia è stata inserita nel girone D assieme a Filippine, Angola e Serbia. «Non sottovalutiamo nessuno, la Serbia è fortissima ma credo che anche loro non saranno felici di incontrarci. Siamo l'Italia e non possiamo temere alcun avversario», aggiunge il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci. Ultimo aggiornamento: 15:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA