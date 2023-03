Basket, Serie A: Milano contro Bologna vale il primato in stagione regolare

Deluse in Eurolega, puntano tutto sul campionato. E’ il momento di Milano contro Bologna, chi vince pone una seria ipoteca al primo posto in stagione regolare per partire come testa di serie numero uno nella griglia dei play off. All’andata l’Olimpia ha vinto di 22 punti a Bologna, vincendo domenica andrebbe 2-0 e con due punti in più degli storici avversari. Il “classico” italiano numero 193 sarà sold out al Forum di Assago per la palla a due di domenica alle ore 18. In chiaro sul canale Nove del digitale terrestre e in streaming su Eleven Sports. Sarà ovviamente anche la sfida tra Ettore Messina e Sergio Scariolo, due tra gli allenatori più vincenti a livello internazionale. Curiosamente, i due si sfidano soltanto per la quinta volta in Italia, raccogliendo un paio di vittorie a testa.

GLI ANTICIPI DEL SABATO

Il gustoso antipasto sarà già sabato sera con ben quattro anticipi. Spicca Sassari contro Varese, partita tra due squadre in grande forma appaiate a quota 24 in classifica. Chi vince diventa quarta assoluta dietro Derthona impegnata a Trento in un’altra sfida molto interessante. Trieste contro Reggio Emilia vuole allontanare ancora di più la zona calda della zona retrocessione, Pesaro vuole tornare al successo contro Brescia per superare il momento negativo e rilanciarsi in classifica. Domenica completano il quadro Napoli contro Brindisi, il derby veneto tra Verona e Venezia e Treviso contro Scafati che vale punti fondamentali per la salvezza.

LA CLASSIFICA

1. Emporio Armani EA7 Milano 34 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 34

3. Bertram Yachts Derthona 30

4. Openjobmatis Varese 24

5. Banco Sardegna Dinamo Sassari 24

6. Happy Casa Brindisi 22

7. Dolomiti Energia Trento 22

8. Carpegna Prosciutto Pesaro 22

9. Pallacanestro Trieste 18

10. NutriBullet Treviso 18

11. Reyer Umana Venezia 18

12. Germani Brescia 16

13. Givova Scafati 14

14. Tezenis Verona 14

15. Ge.Vi Napoli 14

16. UnaHotels Reggio Emilia 12

LA COPERTURA TELEVISIVA DEL 22ESIMO TURNO:

Sabato ore 20: Trieste-Reggio Emilia (Eleven Sports)

Sabato ore 20: Trento-Tortona (Eleven Sports e Eurosport 2)

Sabato ore 20.45 Pesaro-Brescia (Eleven Sports)

Sabato ore 20.45: Sassari-Varese (Eleven Sports)

Domenica ore 18: Milano-Bologna (Eleven Sports e in chiaro su NOVE)

Domenica ore 18.30: Verona-Venezia (Eleven Sports)

Domenica ore 19: Napoli-Brindisi (Eleven Sports)

Domenica ore 20: Treviso-Scafati (Eleven Sports e Eurosport 2)