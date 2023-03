Basket, Milano e Bologna a braccetto. Domenca prossima la super sfida al Forum

Tutto invariato in testa alla classifica di Serie A. Milano, Bologna e Derthona vincono rispettivamente a Brindisi, Venezia e in casa contro Verona. Domenica prossima Milano contro Bologna sarà quasi decisiva per il primo posto in stagione regolare. Colpisce la prova di forza dell’Olimpia Milano, 79-98 il finale in Puglia, avanti dal primo all’ultimo minuto, sei giocatori in doppia cifra e il 40 per cento da tre punti. Ansia per Shavon Shields, rientrato dopo alcuni mesi di stop e nuovamente infortunatosi alla caviglia dopo un contatto con il giocatore di Brindisi Reed. Nel dopo gara l'allenatore Messina fa una considerazione che esula dalla pallacanestro giocata: "Noi corriamo dietro ad un pallone e facciamo una cosa divertente, ma non dobbiamo dimenticare la tragedia dei migranti. Non è una questione di destra o sinistra, quando la gente sta annegando bisogna andarla a salvare, poi si parla di altre cose. Ci sono le leggi da scrivere e quelle morali, fondamentali per guidare il comportamento di tutti".

Al Taliercio è Mannion show, 27 punti e una prova davvero convincente all’interno del 68-83 finale. Derthona tiene il passo battendo una Scaligera mai doma, che dopo essere stata sotto di 15 punti arriva nel finale al meno due. Dietro salgono la Dinamo Sassari, corsara a Scafati al termine di una partita non facile grazie anche al 57 per cento da tre punti (12/21), e Varese che rifila 110 punti a Pesaro, e conserva numeri da record: 7 volte oltre 100 punti in campionato, 16 volte oltre le 10 triple segnate,. 80.4 possessi, prima in serie A. 32.6 triple tentate, anche qui davanti a tutti. 8 sold-out di fila a Masnago. Varese, ad oggi, è la squadra che segna di più (92.5 punti), è prima per valutazione (100), prima per triple tentate e realizzate, quarta per efficienza offensiva. In coda si sblocca la Leonessa Brescia che torna al successo dopo sette sconfitte consecutive, mentre Reggio Emilia batte Napoli nello scontro diretto, ribalta la differenza canestri e alimenta le sue speranze di salvezza.

I RISULTATI

Openjobmetis Varese – Carpegna Prosciutto Pesaro 110-99

Happy Casa Brindisi – EA7 Emporio Armani Milano 79-98

NutriBullet Treviso Basket – Dolomiti Energia Trentino 85-76

Germani Brescia – Pallacanestro Trieste 95-59

Bertram Yachts Derthona Tortona – Tezenis Verona 73-69

UNAHotels Reggio Emilia – GeVi Napoli Basket 80-62

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 68-83

Givova Scafati – Banco di Sardegna Sassari 80-90

LA CLASSIFICA

1 EA7 Emporio Armani Milano 34 punti (17/4)

2 Virtus Segafredo Bologna 34 (17/4)

3 Bertram Yachts Derthona Tortona 30 (15/6)

4 Openjobmetis Varese 24 (12/9)

5 Banco di Sardegna Sassari 24 (12/9)

6 Happy Casa Brindisi 22 (11/10)

7 Dolomiti Energia Trentino 22 (11/10)

8 Carpegna Prosciutto Pesaro 22 (11/10)

9 Pallacanestro Trieste 18 (9/12)

10 NutriBullet Treviso Basket 18 (9/12)

11 Umana Reyer Venezia 18 (9/12)

12 Germani Brescia 16 (8/13)

13 Givova Scafati 14 (7/14)

14 Tezenis Verona 14 7/14

15 GeVi Napoli Basket 14 (7/14)

16 UNAHOTELS Reggio Emilia 12 (6/15)