Basket, la Virtus Roma vince contro Latina e riaggancia Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornare al successo per dimenticare la sconfitta a Cassino e riagganciare Bergamo prima della grande sfida per il primato di domenica prossima al Pala Eur. Obiettivo raggiunto dalla Virtus Roma che batte la Benacquista Latina 81-76, nell’anticipo della quinta di ritorno, giocata oggi perché il 3 febbraio il Pala Eur è impegnato da altro evento, al termine di un partita molto nervosa. La squadra di casa, pur non giocando benissimo, trova nei momenti chiave, come ad esempio il break dal 26-33 al 39-37 negli ultimi quattro minuti di secondo quarto , alcune giocate fondamentali. Bene il solito Sims, 26 punti e 15 rimbalzi, Moore 14, ma il protagonista è Landi, 15 punti con due triple in momenti chiave, e 7 rimbalzi. Agli ospiti non bastano Carlson da 19 punti e Cucci con 13 (6/7 da due).Bucchi parte con Chessa in quintetto, insieme a Moore, Sandri, Landi e Sims. Gramenzi risponde con Taverneli, Carlson, Lawrence, Fabi e Allodi. Avvio difficile per la Virtus, sotto 2-9 al quarto. Latina mantiene il vantaggio costante sfruttando molto bene i cambi di ritmo imposti dal suo allenatore. Il primo quarto si chiude 14-18 e a Roma va anche bene per come si era messa. Sims già a 10 punti, ma la Virtus tira 4/17 dal campo. Roma riparte con altro spirito, aggiusta le percentuali da tre e sorpassa per la prima volta sul 22-20 al 13esimo. E’ una fiammata perché Latina riprende il comando con i canestri di Carlson e Lawrence, la spina dorsale degli ospiti. Al 17esimo è 26-33. Moore è nervoso, zero punti e tre falli per l’ex giocatore di Brindisi. Nonostante tutto, la squadra di casa rientra e chiude avanti 39-37 con i due liberi di Landi.Si segna poco al rientro in campo. Roma mantiene il vantaggio minimo, 44-42 al 25esimo. Landi gioca con grinta sotto il canestro di Latina, gli ospiti rispondono colpo su colpo. Bucchi si prende un fallo tecnico per una vigorosa protesta a seguito di un evidente fallo non fischiato su Sims, Latina si avvicina 49-47, ma il finale di tempo è tutto per Nic Moore, fino a quel momento impalpabile, con quattro punti e un assist. Roma chiude avanti 57-53. Cucci è una bella sorpresa per Latina, 13 punti con 6/6 da due, Carlson trova due triple da lontanissimo e c’è il nuovo sorpasso: 61-64 al 34esimo. Carlson commette, un po’ ingenuamente, quarto e quinto fallo in due azioni, Roma ne approfitta per tornare ancora avanti, 67-64 al 36esimo. La partita si infiamma, e gli ultimi due minuti sono una girandola di emozioni. Moore è preciso dalla lunetta (74-71), ma commette il quinto fallo. Tavernelli replica per il meno uno, segna Sims (76-73), pareggia Fabi sul 76. Landi trova una tripla siderale per il 79-76 a 68 secondi dalla fine. Baldasso e Sandri chiudono dalla lunetta. Finisce 81-76 e ora testa e gambe alla partita contro Bergamo che può valere il primato solitario. .