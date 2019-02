Torino stapazza Sassari, Varese corsara a Trieste, Milano facile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano torna al successo strapazzando Pesaro, dietro Avellino e soprattutto Varese restano in quota. Torino si stacca dall'ultimo posto in classifica con una grande prestazione di squadra. Resta "congelata" la vittoria esterna di Cantù per il ricorso presentato da Reggio Emilia sulla posizione dell'allenatore ospite che non sarebbe dovuto andare in panchina.Torna alla vittoria la Scandone dopo sette sconfitte tra campionato e Champions league. Green, 23 punti e 12 rimbalzi, e Sykes 19 punti, sospingono i padroni di casa dopo un avvio difficile. Brescia chiude avanti 18-26 il primo quarto, poi con Sacchetti e Hamilton allunga fino al 24-36 del 15esimo. Harper e Sykes scuotono la Scandone che torna a meno due, 35-37. La partita si incattivisce, volano i falli tecnici. Al riposo lungo è 40-41. Avellino cambia la partita nel terzo quarto: parziale 21-8 e vantaggio 61-49 al 30esimo. Cunningham riporta la Leonessa sul 69-65, Young lascia il campo per infortunio, Green e Sykes regalano con le triple il successo agli irpini.Torino vuole uscire dalle sabbie mobili. Il primo quarto è vigoroso: 27-17, poi 33-20 al decimo con 6/8 da tre e il 72 per cento dal campo. Sassari non reagisce, Fiat avanti 45-27 al 15esimo. Smith entra in partita per gli ospiti che riducono 50-39 al 17esimo. Al riposo lungo, Torino avanti 57-46 con ancora il 68 per cento da tre e qualche libero sbagliato di troppo. La Dinamo esce totalmente dalla partita, Mc Adoo, Moore e Hobson segnano da ogni parte, al 30esimo è 81-60, al 34esimo 89-67 e la partita di fatto si chiude qui. Finisce 102-83. Per la Fiat cinque giocatori in doppia cifra (Jaiteh 18 punti e 12 rimbalzi, Hobson 12 punti+10 assist), il 63 per cento da tre punti e 22 assist contro 15.I soliti sei mila del Dome spingono l'Alma verso l'impresa. Il primo quarto è equilibrato, 24-27, poi Varese piazza il break con Scrubb e Ferrero. Al riposo lungo è 50-61. Trieste si scuote, Dragic suona la carica: 61-67 al 24esimo. E' un sussulto, Varese riprende il comando delle operazioni. Ferrero e un incredibile 65 per cento da tre lanciano gli ospiti 65-85 al 28esimo, poi 73-87 al 32esimo. Peric e Dragic provano a dare la scossa: 81-90 al 35esimo. Varese resiste all'impatto e chiude 96-104. Per gli ospiti prestazione notevole di Ferrero, 28 punti e 6/7 da tre punti.Dimenticare in fretta la sconfitta a tavolino subita a Pistoia è l'imperativo della AX che, tra infortuni e turnover, lascia fuori James, Cinciarini, Tarczewski, Gudaitis e Kuzminskas. Milano parte forte, 5-0, poi 16-4. Boniciolli è costretto a spendere i due time out, ma l'Olimpia vola 37-22 al 15esimo con Nunnaly grande protagonista. Al riposo lungo è 59-28 e partita praticamente chiusa. Pesaro resiste nel terzo quarto, poi Della Valle e Fontecchio scavano un altro solco, 91-56 al 34esimo. Milano straripante, finisce 111-74, c'è gloria anche per il giovane De Capitani che segna i primi punti in campionato.UMANA VENEZIA - DOLOMITI ENERGIA TRENTOHAPPY CASA BRINDISI - ORIORA PISTOIA