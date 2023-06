Basket, finale scudetto. Milano va sul 2-0, Bologna non può più sbagliare

La difesa, il carattere e la maggiore voglia di vincere regalano alla EA7 Milano la vittoria anche in gara due. In un Forum ancora più pieno di due giorni fa, finisce 79-76 e ora l’Olimpia conduce 2-0 nella serie scudetto contro la Segafredo Bologna. Come in gara uno, la Virtus parte meglio, Milano rientra e sorpassa, poi resiste al tentativo finale degli ospiti di rimandare tutto ai tempi supplementari. Shields protagonista con 18 punti ed Mvp della partita, lo aiutano Napier e Hall con 12 punti a testa. L’Olimpia vince ancora la sfida a rimbalzo, 39 contro 27, e tira meglio da tre, 39 per cento contro 33. Per la Virtus pesano nel finale cinque errori ai tiri liberi. Shengelia il migliore dei suoi con 17 punti, Belinelli 14. Ora la serie si sposta a Bologna per le prossime due partite, la Virtus non potrà più sbagliare.

LA PARTITA

Che sia un’altra storia rispetto a gara 1 lo si capisce già nelle scelte di Scariolo. Mickey parte in quintetto al posto di Jaiteh. La difesa della Virtus è asfissiante, Milano fatica in attacco, appena 3/15 dal campo. Al decimo è 14-17 per gli ospiti con l’Olimpia che resta aggrappata alla partita solo grazie al 6/7 ai liberi. L’avvio di secondo periodo consolida le certezze della Virtus che al 13esimo vola sul 17-24 con la schiacciata di Jaiteh. Milano con calma rientra e pareggia sul 29 con una super schiacciata di Hall. Le due squadre alzano il ritmo, ora si risponde colpo su colpo da una parte e dall’altra. Baron mette una tripla difficilissima e Milano va al riposo lungo sul 38-35.

Come in gara 1, Milano riparte forte dal rientro dagli spogliatoi. Baron infila due triple pulitissime per il 46-39 Hall segna il 53-45, Milano è molto più reattiva rispetto ai primi venti minuti, ma non riesce a dare la spallata decisiva. Al terzo riposo è 57-54. I padroni di casa vanno due volte sul +9, ma si accende Belinelli con due triple e la Virtus ritorna sotto: 67-63 al 34esimo. Finale tutto da raccontare. Shengelia e Mickey trovano il 72-72 a 120 secondi dalla fine. Si entra nell’ultimo minuto sul 75-73 con Shengelia che sbaglia i liberi del pareggio e Shields mette quelli del 77-73. Hackett fa uno su due per il 77-74. Cordinier ne mette altri due per il 77-76. Melli lo imita e fa 79-76.

Mancano meno di sei secondi, la palla arriva a Teodosic ma il suo tiro da tre non prende nemmeno il ferro. Vince Milano e va 2-0, la serie si sposta a Bologna per le prossime due partite. In caso di doppio successo, Milano potrebbe già vincere lo scudetto.