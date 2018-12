Basket, Europei donne: l'Italia con Turchia, Slovenia e Ungheria

Ultimo aggiornamento: 17:20

Ungheria, Slovenia e Turchia. Sono le avversarie della nazionale femminile nel girone C degli Europei che si disputeranno in Serbia e Lituania dal 27 giugno al 7 luglio 2019. Le azzurre giocheranno a Nis, città termale di quasi 260 mila abitanti situata a 240 chilometri da Belgrado. Esordio il 27 giugno contro la forte Turchia, poi il giorno successivo contro l’Ungheria, infine il 30 giugno avversaria sarà la Slovenia. “Abbiamo vinto il nostro girone di qualificazione, godiamoci l’occasione di osare il primo giorno a Nis – ha commentato Marco Crespi, allenatore della nazionale -. Non vediamo l’ora di cominciare”.Le vincenti di ogni girone accedono direttamente ai quarti di finale, seconde e terze spareggiano il 2 luglio. Se l’Italia dovesse arrivare in queste posizioni incrocerebbe con le squadre del girone D, composto da Belgio Bielorussia e Serbia. Negli altri gironi, la Spagna campione d’Europa in carica è finita con Ucraina, Lituania e Gran Bretagna, mentre la Francia vice campione se la vedrà contro Svezia, Repubblica Ceca e Montenegro. Tutta la fase finale si giocherà a Belgrado. Le prime sei all’europeo si qualificano per il pre olimpico che si giocherà a febbraio 2020 in vista dei Giochi olimpici di Tokyo 2020.LE AVVERSARIE - Analizzando il girone, le ragazze allenate da Crespi hanno evitato le padrone di casa della Serbia, riuscendo anche a sottrarsi alle fortissime Spagna e Francia, rispettivamente vincitrice e finalista degli ultimi Europei 2017. La formazione più forte del gruppo C è la Turchia, già affrontata nelle fasi finali del 2009, 2015 e 2017, e mai battuta. Più abbordabile appare l’Ungheria che ha chiuso al dodicesimo posto Euro 2017, mentre la Slovenia, che l’Italia affronterà per la prima volta in un Europeo, ha un movimento femminile in costante crescita, anche se mancano punti di riferimento come accade invece per la nazionale maschile che ha vinto l’Europeo nel 2017, ma è stata estromessa dai Mondiali del 2019.Negli ultimi quattro europei giocati (2009, 2013, 2015 e 2017), per tre volte le azzurre sono arrivate tra le prime otto. Il sesto posto di Riga nel 2009 rimane il risultato migliore. La memoria per gli appassionati di basket femminile torna inevitabilmente al 2017, con il famoso fallo antisportivo fischiato a Cecilia Zandalasini nel finale contro la Lettonia che ha privato la squadra della partecipazione al Mondiale. Ancora oggi la giocatrice azzurra ricorda quel momento come un’onta da cancellare. “Ricordiamo tutte quella serata e ai prossimi europei avremo un’occasione per toglierci di dosso quel clamoroso torto subito”, aveva dichiarato la forte giocatrice azzurra alla fine della vittoria contro la Svezia poche settimane fa che aveva regalato la qualificazione agli Europei. Siamo pronti a dimenticare e guardare avanti.