Eurolega, il Real abdica. La finale sarà Efes contro Cska Mosca

La finale che non ti aspetti, a giocarsi l'Eurolega saranno Efes Istanbul e CSKA Mosca. Nella prima semifinale l'Anadolou schianta 92-73 il Fenerbahce, arrivata prima in stagione regolare, grazie a una maiuscola prestazione di Larkin (30 punti, seconda miglior prestazione realizzativa in una Final Four dietro i 32 di Langdon nel 2010) e Micic (25). Obradovic deve rinunciare alla ricerca del decimo trofeo europeo. Nella seconda partita, i campioni d'Europa in carica del Real Madrid, avanti per oltre 30 minuti (fino a +13), non chiudono la partita e sono sconfitti in volata dal Cska Mosca che torna in finale per la quattordicesima volta nella sua storia.Inizio con gli attacchi bloccati, poi Larkin inizia il suo show con due triple e l'Efes è avanti 5-11. Senza Datome e Lauvergne infortunati, sono Greene e Guduric a tenere in vita il Fener, Sloukas trova il primo vantaggio sul 20-19. Sette punti in fila di Micic rimandano avanti l'Efes 22-29 al 13esimo, poi 40-45 al riposo lungo. Larkin riprende a segnare con continuità: 44-52, poi 57-68 al 30esimo. L'ex play guardia dei Nets e dei Celtics in Nba è inarrestabile e segna il 61-79, poi anche il +21 al 37esimo. Il Fenerbahce non ne ha più, finiscee in finale ci va la squadra di Istanbul meno attesa.I "blancos" partono bene e guidano 11-19, poi 18-22 dopo il primo quarto. Tavares fa la voce grossa in difesa con tre stoppate, lui che è stato il re di questo fondamentale in tutto il torneo. Rodriguez guida il Cska che impatta sul 26 al 14esimo. Equilibrio sovrano, 36 pari al 18esimo. Al riposo lungo è vantaggio spagnolo 43-45. La "vecchia guardia" del Real, Campazzo e Ayon, trovano il 50-61 al 25esimo. Il Cska accorcia con i tiri liberi, al 30esimo è 65-73. Mosca ha il merito di non uscire dalla partita.. Segna tre liberi per il 76-78 al 34esimo, sfruttando anche un fallo tecnico a coach Laso, poi la tripla del sorpasso, 87-85 e i liberi dell'89-85 a 25 secondi dalla fine. Llull mette la tripla del 91-90 (aveva 0/7 da tre fino a quel momento), Higgins chiude la partita con i liberi e finisce. I campioni d'Europa abdicano. De Colo 23 punti.