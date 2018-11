​Basket, Eurolega e nazionali in simultanea: scoppia il caos sulle convocazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia chiamò. Rischia di rimanere solo un passaggio del nostro inno nazionale o un bel tweet di Gigi Datome scritto a settembre prima della partita contro la Polonia. Già, perché a causa di un incredibile intreccio tra i calendari di Fiba ed Eurolega, diversi giocatori dovranno dire no alla chiamata in nazionale nella imminente finestra ad essa dedicata. Il 29 novembre l’Italbasket ospita a Brescia la Lituania per una partita fondamentale per la qualificazione ai Mondiali in Cina del 2019. I lituani sono già qualificati, gli azzurri con una vittoria staccherebbero lo storico pass. Lo stesso giorno, un’oretta prima, si gioca un’altra sfida tra le due nazioni, ma in Eurolega. A Kaunas è infatti in programma Zalgiris contro Ax Milano. Un pasticcio conosciuto da tempo ( il calendario Fiba per le qualificazioni mondiali era già noto dal 2015) a cui nessuno ha potuto, o voluto, trovare una soluzione. Non avendo il dono dell’ubiquità, sarà interessante capire cosa farà l’Olimpia con i suoi giocatori e quali e quanti deciderà di darne alla nazionale. Il comunicato della Federazione italiana con la lista dei 24 giocatori, che poi scenderanno a 12 tra qualche giorno, arriverà solo nel pomeriggio odierno e non ci sono anticipazioni.DUE SU QUATTROA quanto sembra, Milano dovrebbe concedere un paio di giocatori sui quattro, cinque papabili. Uno tra Della Valle e Cinciarini e un altro tra Burns, per mesi un pilastro degli schemi di coach Sacchetti, e Jeff Brooks, divenuto italiano a settembre e entrato a pieno titolo tra i convocati azzurri. Un giocatore sul quale anche la Federazione fa molto affidamento, anche in virtù delle sicure assenze di Gallinari e Belinelli impegnati in Nba e Datome, Melli e Hackett che Fenerbahce e Cska Mosca non lasceranno partire visti gli impegni in Eurolega. Sicuri assenti in maglia giallo verde saranno Gudaitis e Kuzminskas, che quindi resteranno a disposizione di Pianigiani. Nella lista dei quindici, diramata ieri sera, figurano due ex Olimpia, Kalnietis e Maciulis. A proposito di coincidenze, il 29 novembre è in programma Turchia-Spagna, altra partita vitale per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Ironia della sorte, lo stesso giorno si gioca Darussafaka contro Gran Canaria, il giorno dopo il Barcellona ospita il Fenerbahce e l’Efes il Baskonia a Istanbul. Insomma, affari turco spagnoli in nazionale, ma anche tra i club. Capitan Datome sostiene da tempo che un giocatore deve avere la possibilità di giocare sia col club, che con la sua nazionale, senza essere costretto a scegliere. Basti pensare al caso della Slovenia campione d’Europa in carica che molto probabilmente non giocherà i Mondiali perché, tra Nba e Eurolega, non ha mai potuto contare sui suoi migliori giocatori. La diatriba, purtroppo, prosegue.