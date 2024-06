Basket, Olimpia Milano vince lo scudetto: il terzo di fila, numero 31 della sua storia. Bologna battuta 85-73 in gara 4

La EA7 Milano è campione d’Italia. Per il terzo anno consecutivo, per la 31esima volta nella storia dell’Olimpia. Batte 85-73 la Segafredo Bologna e chiude la serie 3-1. Decisivo il secondo periodo da 24-13 e l’avvio del terzo periodo con un ulteriore 10-0.

Trieste vola in A, la Sebastiani ritroverà in A2 Cantù e le neopromosse Avellino e Libertas Livorno

Milano vola sul +20 e Bologna non ne ha più, pur provando a recuperare qualcosa nel finale quando trova il -7 a novanta secondi dalla fine con Cordinier, 21 punti, ultimo ad arrendersi. Milano è precisissima dalla lunetta, e Mirotic è impeccabile con 30 punti e 16/18 ai liberi e 12 rimbalzi.

E' nominato meritatamente l'Mvp delle finali. Melli lo aiuta con 12 punti e 8 rimbalzi. Male la Virtus da tre, 5/25, male Belinelli, 0 punti e 0/4 dal campo che segue il 4/12 in gara 3. La Virtus si consola con il rinnovato icontatto di sponsorizzazione con il gruppo Segafredo, di proprietà di Massimo Zanetti, patron della Virtus. E’ un buon viatico per la prossima stagione e per ottenete il rinnovo della licenza temporanea in Eurolega.

Intanto, la Serie A, che poco più di un mese fa aveva salutato Pesaro e Brindisi, abbraccia le neo promosse Trapani e Trieste. Per i siciliani è un ritorno nella massima serie dopo 32 anni di attesa, merito di un presidente, Valerio Antonini, sicuramente vulcanico , ma che ad inizio stagione ha preso le squadre della città per ottenere la promozione. Ci è riuscito, sia nel basket che nel calcio conquistando la Lega Pro. Per i triestini si tratta di una risalita immediata, appena dodici mesi fa era retrocessa, ieri si riprende la serie A battendo Cantù davanti a 6500 spettatori, record assoluto per la serie A2.

LA PARTITA

Forum di Assago ancora tutto esaurito. Belinelli, che ha sostituito con una multa la squalifica di gara tre, parte dalla panchina. Hackett segna i primi cinque punti di Bologna (0-5), ma Milano sorpassa sul 15-7 anche grazie al bonus di falli raggiunto dalla Virtus dopo nemmeno cinque minuti. Cordinier e Pajola danno la scossa e Bologna pareggia 17-17. Al decimo è 22-23. Melli è un fattore in difesa e in attacco, Napier preciso da tre: al 16esimo è 36-28. Mirotic domina, Milano allunga 44-32. Al riposo lungo è 46-36, il secondo periodo è da 24-13.

Dagli spogliatoi ci si attende una Virtus diversa, ma l’EA7 non molla di un millimetro. Melli mette tripla e due liberi del 54-36 al 24esimo. Mirotic trova il 56-36, Bologna prova a riavvicinarsi, ma Shileds mette la tripla del 59-40. Flaccadori rimette 20 punti di distanza tra le due squadre, 63-43, e al terzo riposo è 66-50. La Virtus fa 4-0 di parziale per il 66-54, poi Abass trova il 68-57 al 34esimo. Lundberg fa 69-60, ma Mirotic mette una tripla impossibile per il 72-60 al 35esimo. Alla fine per il montenegrino saranno 30 con 16/18 ai liberi e 12 rimbalzi. Shields (10 punti) rimanda Milano sul 78-64, Polonara fa 78-69 al 37esimo. Cordinier (21 punti) fa 80-73 a 90 secondi dalla fine. Mirotic e Shileds danno l’83-73. Finisce 85-73, Vince Milano e il Forum festeggia.