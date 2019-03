Basket, Cremona fa l'impresa contro Milano. Bene Venezia e Brindisi.

Ultimo aggiornamento: 23:11

Impresa di giornata firmata dalla Vanoli Cremona che batte Milano e apre una mini crisi per la squadra di Pianigiani. Dietro Venezia, solida contro Avellino, e Brindisi, vittorosa contro un'ottima Varese, spingono forte. Cantù perde in casa dopo sette vittorie di fila contro una Trieste che completa la rincorsa ai play off. Sassari e Brescia ancora in corsa per la post season.UMANA VENEZIA - SIDIGAS AVELLINOMitchell Watt si abbate contro Avellino, per lui 27 punti, 9 rimbalzi e 33 di vlutazione. La Reyer parte forte, 11-5, ma Avellino reagisce. L'ingresso di De Nicolao cambia il passo per i lagunari, 22-17, poi 38-25. Sykes e Green non entrano in partita, Venezia ancora avanti 51-37. L'attacco della Scandone è statico, l'Umana vola sul 66-50 e chiude 76-65.ACQUA SAN BERNARDO CANTU' - ALMA TRIESTESi ferma a sette la striscia positiva di Cantù, fermata in casa da una solida e cinica Trieste che oggi sarebbe ai play off. Ospiti subito avanti, 4-11, poi 14-22. Gaines prova a dare la spinta per i suoi, ma Trieste controlla: 38-48 al riposo lungo. Il terzo quarto è letale, Dragic, Fernandez e una grande difesa lanciano l'Alma. Al 28esimo è 49-71. Cantù di fatto si spegne, Cavaliero mette la tripla del 56-80 al 34esimo. Finisce, Dragic 21 punti.FIAT TORINO - GERMANI BRESCIABrescia vince in volata, resta agganciata al treno dei play off e lascia Torino al penultimo posto. Hamilton irresistibile, 33 punti con il 69 per cento da tre. Torino parte forte: 16-5, poi 26-13all'ottavo. La Leonessa ha il tempo per riavvicinarsi, 28-20 al decimo. Sacchetti e un ispiratissimo Hamilton riavvicinano gli ospiti al riposo lungo, 44-41. Il vantaggio si concretizza sul 50-51, la Fiat è alle corde, ma resiste. Hobson rimette la parità sul 79, Jaiteh sull'89 a 60 secondi dalla fine. Segna Brescia il +2, Moore prova la tripla della vittoria, ma prende il primo ferro e finisceBANCO SARDEGNA SASSARI - DOLOMITI ENERGIA TRENTOSassari interrompe la striscia positiva di Trento, 5 vittorie, grazie ad un'ottima difesa e spera ancora nei play off. Al riposo lungo Dinamo avanti 42-30. I falli da una parte e dall'altra fanno cambiare spesso i quintetti, Sassari resta avanti di 19 alla fine del terzo quarto. Trento non rientra, Pierre e Mc Gee scavano il solco, il finale èHAPPY CASA BRINDISI - OPENJOBMATIS VARESEBrindisi vince una partita in volata, ma Varese non demerita. Avvio ospite, 4-16 al sesto con le triple di Scrubb. Moraschini con cinque punti in fila riavvicina i pugliesi, 15-18. Il primo quarto si chiude 21-24. Zanelli regala il primo vantaggio di casa, 32-29, poi 38-31. Varese rientra subito e chiude avanti 39-40 al riposo lungo. Avramovic e Archie infiamma da oltre l'arco, 41-48, poi 54-57 al 30esimo. Brindisi, fino a questo momento con poco da Brown e Banks, gioca una partita tosta in difesa, ma Varese resta avanti. Ultimi due minuti pazzeschi. Moraschini e Brown regalano il 76-75, Archie il 76-77, Chappell (venti punti alla fine per lui, 14 per Moraschini) dall'angolo mette la tripla del 79-77, Varese sbaglia la palla del pareggio, Banks chiude con due liberi. Brindisi è quinta.VANOLI CREMONA - AX MILANOCremona non batteva Milano da 13 partite consecutive negli scontri diretti, stasera compie una grande impresa e si trova al terzo posto. Partenza forte dell'Olimpia, 16-24 al primo quarto, ma Cremona non si scompone e rientra con un ottimo Crawford e una solida difesa. Al riposo lungo Ilano avanti, ma solo 32-36. Nunnaly e Tarczewski tengono in piedi gli ospiti che però perdono in brillantezza in attacco. Pareggio e soprasso Vanoli arrivano ad inizio quarto periodo . Anocra Crawford e Saunders sono implacabili, Diener mette le "sue" triple e la Vanoli festeggia il 76-72 finale. Seconda sconfitta in campionato per la AX, terza se si considera quella in Eurolega contro il Panathinaikos. Tra quattro giorni al Forum arriva il Fenerbahce, serve l'impresa per rimanere agganciati al treno dei play off in Europa.PISTOIA - Grissin Bon Reggio EmiliaReggio emilia vince la delicata sfida salvezza in casa di Pistoia che stasera resta ultima in classifica e con le speranze di rimanere in Serie A ridotte al lumicino. Risolvono i liberi di Cervi nel finale. Bene Dixon 21 punti. Pistoia resiste fino a quando può, poi Mesicek viene espulso e nel finale crolla. Reggio avanti 17-22 al primo quarto. Ospiti avanti sul +6, ma le tante palle perse fanno tornare in partita Pistoia, 39-40 al riposo lungo. Mitchell e Dixon danno vita ad un bel duello, difese migliori degli attacchi e percentuali molto basse. Al 30esimo è 61 pari. La partita si innervosisce. Mesicek colpisce Llompart e viene espulso, lo stesso spagnolo si prende antisportivo. Ortner esce per falli, si arriva al finale punto a punto. Cervi è freddo dalla lunetta, Pistoia sbaglia. Reggio vince 76-80, aggancia Torino e Pesaro a 12 punti, lasciando i toscani nel baratro.