Basket, Cantù vince anche a Reggio Emilia. Cremona batte Bologna

Doppio anticipo in Serie A. Cantù, nonostante un'altra settimana travagliata fuori dal campo, passa a Reggio Emilia e ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette partite. Nicola Brienza è regolarmente in panchina nonostante la Lega lo abbia diffidato dal farlo. Incredibile prova di Jefferson e Gaines, 61 punti in due. A Reggio non basta l'esordio di Pillastrini in panchina al posto dell'esonerato Cagnardi e Rivers da 30 punti (6/11 da tre) e resta ultima con Torino e Pistoia. Cremona invece torna al successo con una prova di squadra: sei in doppia cifra (Mathiang 14 punti e 10 rimbalzi) e 36 rimbalzi di squadra contro 33. Per Bologna, anche stasera incompiuta, Punter, 18 punti, e Moreira 16 punti con 6 rimbalzi, ma è troppo poco.GRISSIN BON REGGIO EMILIA - ACQUA SAN BERNARDO CANTU' 89-99Cantù parte subito forte con un Jefferson ispirato: 9-14 al settimo. Reggio Emilia prende le misure e chiude avanti il primo quarto 19-16. Un parziale di 0-9 rimanda avanti gli ospiti, 19-27 al 13esimo. La Grissin Bon fatica in attacco, Mitchell segna la tripla del 26-36. Al riposo lungo è 36-45 con Jefferson già a 18 punti. Pillastrini scuote i suoi che tornano sotto, 45-49 al 24esimo, con un Rivers caldissimo da tre punti (5/9). L'ex Real Madrid e Panathinaikos da una parte e Jefferson dall'altra danno vita ad un duello epico: 55-63 al 27esimo. Gaines e Udanoh danno sostegno all'attacco canturino e al 30esimo è 60-75. Cantu' controlla, 64-81 al 33esimo, poi dilaga 73-96. Il finale è meno amaro, 89-99, ma la Grissin Bon esce tra i fischi dei suoi tifosi.VANOLI CREMONA - SEGAFREDO BOLOGNA 87-70Cremona subito avanti, 14-9 al quinto, poi 22-18 al decimo. M'Baye tiene Bologna ad un solo possesso di distanza, 32-30 al 14esimo, ma la Vanoli riparte: Mathiang schiaccia per il 42-32, al riposo lungo è 46-38. La Virtus prova a rientrare ma Saunders e Crawford regalano il 52-42 al 24esimo. Bologna si riavvicina, 57-51 al 27esimo, poi Punter trova il 61-58 al 30esimo. Si segna poco, 65-60 al 34esimo. Ruzzier mette la tripla del 73-63 al 37esimo, Bologna non ne ha più e Cremona dilaga nel finale: 87-70.