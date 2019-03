Basket, Cantù batte Brindisi in volata e sale ancora in classifica

Ultimo aggiornamento: 22:38

Cantù non si ferma e prosegue la sua marcia di avvicinamento ai play off. L'Acqua San Bernardo vince 81-79 contro la Happy Casa Brindisi, finalista in Coppa Italia ma ancora con qualche scoria da dimenticare. Decide a sei decimi dalla fine Tony Carr, appena arrivato da Torino, con un sottomano di grande fattura. Per lui 12 punti e 7 assist, Cantù manda altri quattro uomini in doppia cifra (Davis 13 punti e ben 19 rimbalzi) e vince nettamente la sfida a rimbalzo, 49 contro 29. A Brindisi non bastano i 17 punti di Moraschini e i 12 di un generoso Gaffney.Cantù, alla settima vittoria nelle ultime otto partite, sale a quota 20 punti, Brindisi resta a 24 insieme ad Avelino, sconfitta nettamente ieri a Trento, e Varese, che ha battuto in casa Reggio Emilia. Milano e Venezia vincono e consolidano primo e secondo posto. In coda, perdono Pesaro, Torino, Pistoia e Reggio e tutto resta invariato con le quattro squadre divise da soli due punti e presumibilmente le uniche a contendersi la salvezza.L'Acqua San Bernardo ha approfittato della lunga pausa per cambiare proprietà e rinnovarsi nel roster. Via Udanoh, Mitchell e Quaglia, esordio per Tony Carr, arrivato da Torino, e Tyler Stone, ex Enisey Krasnoyarsk. I tanti cambi non aiutano l'avvio dell'Acqua San Bernardo, sotto 2-8 al terzo. I canturini con pazienza tornano avanti, 14-13, con una clamorosa schiacciata al volo di Davis. Brindisi resta in scia, il primo quarto finisce 22-21. Brindisi tira bene da tre punti, Wojciechowski segna il 31-34 al 15esimo. John Brown segna quattro punti in fila e la Happy Casa resta avanti 38-42. Al riposo lungo, gara in perfetto equilibrio sul 44 pari.Al rientro in campo, Cantù è più reattiva, 51-47 al 24esimo. Gli arbitri sorvolano da una parte e dall'altra su qualche fischio e Brindisi, nella bagarre, torna avanti, 54-55 al 27esimo. Cantù alza l'intensità difensiva e chiude avanti il terzo quarto 66-61. Gaines sale a quota 17 punti realizzati. Punteggio inchiodato per quasi tre minuti, poi Stone e Jefferson per il 70-66 al 34esimo. Wojciechowski si intestardisce a tirare da tre, ma Cantù resta avanti appena di due, 77-75, al 37esimo. Finale in volata, Brindisi sbaglia un facile sottomano per il pareggio, Davis subisce fallo, fa 0/2 ai liberi, prende il rimbalzo in attacco, ma perde palla. Banks segna la parità sul 79 a dodici secondi dalla fine. Carr inventa un sottomano a sei decimi dalla fine per l'81-79, Brindisi prova il tiro della disperazione che si ferma sul ferro. Vince Cantù e la rincorsa ai play off, fino a due mesi fa impensabile, prosegue di gran ritmo.