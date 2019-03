Bologna dà l'ultimo saluto ad Alberto Bucci

Tanta gente, appassionati di basket e non, hanno sfilato, in Comune a Bologna per l'ultimo saluto ad Alberto Bucci, storico tecnico della pallacanestro italiana e presidente della Virtus Bologna, morto sabato sera dopo una lunga malattia. Fra loro anche l'ex premier Romano Prodi. «Lo conoscevo più come uomo che come allenatore - ha detto -. ho sempre visto come riusciva a mettere insieme le altre persone con generosità e intelligenza». All'omaggio a Bucci hanno partecipato anche l'ex patron della Virtus Alfredo Cazzola, il sindaco Virginio Merola, Renato Villalta, il ct della nazionale Meo Sacchetti, molti allenatori, tutta la Virtus, ma anche il capitano della Fortitudo Stefano Mancinelli. Alle 16, a Rimini, ci sarà il funerale. © RIPRODUZIONE RISERVATA