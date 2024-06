Basket, Bologna pareggia la serie scudetto. Martedì gara tre a Milano. Dove vederla in tv

Bologna si rialza e vince gara 2,. L’Olimpia va +13 a metà secondo quarto, poi la Virtus trova un contro parziale per rientrare, sorpassare e resistere al rientro di Milano. Finisce 72-64 e martedì sera si va al Forum per gara tre che sarà in diretta tv su Dazn, Eurosport e in chiaro su Nove e su Dmax al canale 52 del digitale terrestre.a fine partita dice: “Oggi abbiamo giocato da squadra e vorrei aver tutti i miei compagni al mio fianco perchè si meritano la standing ovattion per quello che hanno fatto. Andiamo a. Milano per giocare così e rendere difficile la vita a Milano”. Melli con i suoi 7 punti segnati raggiunge i 2000 punti segnati nei play off.

LA PARTITA

C’è Mickey al posto di Dobric nei 12 della Virtus, unico cambio tra i 24 in campo rispetto a gara 1. Dopo il primo vantaggio iniziale dei padroni di casa (5-3), Milano prende le misure e va avanti: 7-11, 10-14 e 12-17 al decimo. Bologna tira 4/17 dal campo e produce il peggiore primo quarto per punti segnati in tutta la sua stagione. Bologna non segna per quasi sette minuti a cavallo dei due quarti e Milano scappa via: 12-26 al 14esimo. Qualche difesa più attenta rimette in corsa la Virtus, 25-28 al 18esimo. Dopo una lunga rincorsa, Bologna sorpassa 32-31 sulla sirena del riposo lungo grazie a cinque punti in fila di Polonara.

Dagli spogliatoi la Virtus rientra con la stessa grinta con la quale ha chiuso il primo tempo, ma Milano molla e anzi sorpassa sul 42-43 al 23esimo. Non si segna per diversi minuti da entrambe le parti. Shengelia (alla fine 21 punti con 8 rimbalzi) trova canestri importanti Si va 55-51 al terzo riposo. L’Olimpia riparte con 0-6 di parziale per il 55-57. Mickey (11 punti) e Polonara (10) vanno più volte al ferro avversario: 68-57 al 36esimo. Milano prova a riavvicinarsi con Mirotic e Hall (13 punti a testa), ma la Virtus non molla e vince 72-64.

E’ 1-1, la serie si sposta a MIlano.