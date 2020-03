Eurolega e Eurocup, bloccate le gare in Italia: «Si giochi all'estero»

Le gare di Eurolega e Eurocup da disputare in Italia si giocheranno all'estero, almeno fino al prossimo 11 aprile. È la decisione del direttivo di Eurolega per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, con un dietrofront repentino rispetto a quanto confermato fino a ieri. Problemi quindi per Ax Milano, Umana Venezia e Segafredo Bologna che dovranno disputare fuori dal territorio italiano le prossime gare. © RIPRODUZIONE RISERVATA