Virtus Bologna, pochi patemi contro Pesaro. Milano corsara a Brindisi

Bologna consolida il suo primato battendo Pesaro dopo venti minuti equilibrati, Milano passa a Brindisi al termine di una partita molto intensa, decisa da un terzo quarto da 15-24 per gli ospiti con cinque triple realizzate. La serie A completa la sua giornata domani con le interessanti partite a Trieste e Cantù, dove saranno di scena rispettivamente Sassari e Venezia. Trento contro Brescia è una partita che vale molto in chiave play off. Treviso contro Fortitudo Bologna è una grande classica, molto sentita anche sugli spalti, mentre a Romain una partita contro Pistoia che vale molto in chiave salvezza.E’ ancora, celebrato a Brindisi con una coreografia di tutto il Pala Pentassuglia e a Bologna con il Pala Dozza illuminato di giallo e viola, i colori dei Los Angeles Lakers. Domani altre iniziative, tra cui quella che va sotto l’hashtag #OneLastShot e che riunirà sui campetti di tutta Italia gli appassionati che vorranno dare un ultimo tributo al numero 24.Brindisi reduce da tre vittorie consecutive non trova questa volta la tripla del pareggio dopo aver a lungo inseguito l'Olimpia che con la difesa a zona e un terzo quarto da 15-24 risolve una partita complicata. Milano senza Moraschini (grande ex che ha salutato i tifosi brindisini con un bel post su Instagram) e Brooks infortunati, Roll e Gudaitis sono fuori per rotazione. Brindisi è reattiva in attacco, Banks regala il 13-9 al sesto. Si gioca a ritmi forsennati, anche se con qualche errore. Il primo quarto si chiudecon i primi due punti di Sutton. Coach Messina ruota tutti i suoi giocatori, Sykes e Nedovic regalano il 16-26 al 14esimo, Sutton con un tiro libero chiude il parziale da 0-12 per l’Olimpia. Stone schiaccia per il 21-29 e Messina chiama time out, ma è Brindisi a trarre beneficio dal minuto di sospensione, parziale da 13-3 e vantaggiocon la tripla di Gaspardo da otto metri.La partita si accende, segna Sykes, risponde Stone. Tarczewski mette tre punti in fila, Al 24esimo è 38-40. Rodriguez e Micov da tre punti per il 40-46 al 27esimo. Cinciarini dall’angolo mette la tripla del 44-54, il terzo quarto finisce. L’Olimpia sfrutta il nervosismo di Brindisi, un fallo tecnico a Coach Vitucci, un appoggio di Tarczewski e una tripla impossibile di Rodriguez mandano gli ospiti 54-63 al 34esimo. Brindisi ha un sussulto con Banks che riporta i suoi sul 63-65. Tarczewski è un fattore in attacco e con i liberi trova il 65-70. La partita non è finita, a 70 secondi dalla fine Brown trova il meno uno, ma ancora il pivot biancorosso fa il 69-73. Liberi da una parte e dall'altra, Rodriguez mette quelli del 72-75 a 20 secondi, Martin il 74-75, ancora il play spagnolo sigla il. Banks sbaglia la tripla del pareggio allo scadere, vince Milano che pareggia la differenza canestri dell'andata.Diciottesima vittoria in campionato per la Virtus Bologna che si libera di Pesaro, imponendosi 106-89 dopo venti minuti equilibrati. Djordjevic rinuncia ancora a Gaines infortunato e a Markovic, lasciato a riposo. Pajola, Marble, Weems, Ricci e Gamble vanno così a comporre il quintetto iniziale. Il PalaDozza è tutto gialloviola per ricordare Kobe Bryant, in campo la Virtus, dopo un inizio equilibrato infila un parziale di 7-1, grazie soprattutto a Marble e Ricci, portandosi avanti 14-8 al quinto. I marchigiani grazie a 9 punti di Barford a cavallo del primo stop mettono per la prima volta avanti il naso sul. Hunter e Weems propiziano il contro parziale di 9-0 che ribalta di nuovo il punteggio sul 34-29 al 13esimo. Pesaro riesce a contenere la forbice del distacco. Bello il duello a distanza tra Tedosic e Pusica. All’intervallo Virtus avantiAlla ripresa del gioco la Virtus cambia ritmo e infila subito un parziale 13-1 nei primi quattro minuti di gioco fino al 65-48. La Virtus tocca anche il +23,. Sfida in ghiaccio e partita chiusa anzitempo. L’ultimo quarto è pura formalità per la formazione di Djordjevic che tocca il massimo vantaggio sul +24 e supera quota 100, chiudendo. Teodosic e Hunter 15 punti a testa (per il serbo anche 8 assist), per Pesaro bene Barford 18 punti e Williams con 15. Ospiti sempre ultimi a soli due punti in classifica.