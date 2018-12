Basket, a Milano il derby d'alta classifica con il Varese

Ultimo aggiornamento: 19:20

Dopo le vittorie di Brescia e Brindisi negli anticipi. Avellino vince una partita di cuore contro Sassari, nonostante una settimana molto difficile per le note vicende societarie. Milano vince il derby di alta quota contro Varese, resta imbattuta e ottiene l’undicesima vittoria consecutiva, nuovo record societario. La Reyer Venezia in trasferta a Cantù per rimanere in scia dell’Olimpia.SIDIGA AVELLINO – BANCO SARDEGNA SASSARI 86-78Avellino getta il cuore oltre l’ostacolo. Dopo una settimana in cui sono esplose le difficoltà societarie, inadempienze nel pagamento di contributi federali e la crisi della società di proprietà del patron De Cesare, la Scandone risponde sul campo. Senza Cole, che ha rescisso per andare al Buducnost, e NDyaye infortunatosi al piede, la Scandone supera Sassari 86-78 con un Sykes finalmente leader, 23 punti, Nichols 22 e Green 20 punti e 6 rimbalzi. A Sassari, sempre sotto nel punteggio, non bastano i 15 punti segnati ciascuno da Cooley (con 20 rimbalzi), Bamforth e Smith. Avellino vola a 14 punti, la Dinamo resta pericolosamente a quota otto.AX MILANO – OPENJOBMATIS VARESE 72-67E’ il derby numero 177 tra le due squadre, il primo fu giocato il giorno di Santo Stefano nel 1948. Milano lascia a riposo Micov e Gudaitis. Avvio importante, 15-7, ma Varese resta in partita, 17-12 alla fine del primo quarto. James e Della Valle con le triple provano a lanciare l’Olimpia: 29-21 al 16esimo. Brooks regala il 34-23. Al riposo lungo i padroni di casa sono avanti 37-28 grazie ad una grande solidità difensiva. Milano rientra distratta e Varese trova il primo vantaggio della partita con Moore, 39-40 al 25esimo. Avramovic trova la tripla del 46-48, James trova il 51-49 di fine terzo quarto. Varese vola sul 52-58 al 33esimo, ma Milano, nel momento peggiore della sua partita, trova un parziale di 7-0 per il 59-58. Il solito James (alla fine 27 punti e 8 rimbalzi per lui) con sette punti in fila e Della Valle portano Milano 68-60 al 37esimo. Varese ha la palla del meno tre, ma l’Olimpia vince 72-67 con i liberi di Burns. Varese esce a testa altissima dal Forum, Milano prosegue la marcia da imbattuta in Italia