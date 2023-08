Banchero torna sulla sua scelta: «Ho mandato un messaggio all'Italia, penso sia finita bene»

E’ ufficialmente cominciata l’avventura a stelle e strisce di Paolo Banchero. Ieri il primo allenamento con la nazionale statunitense, la scelta della maglia, le foto di rito e i primi apprezzamenti da parte dell’allenatore Steve Kerr che lo ha definito un “giocatore davvero completo e interessante”. Eppure, il rookie degli Orlando Magic, è voluto tornare sulla vicenda che lo ho visto per molti mesi accostato alla maglia azzurra prima di scegliere quella degli Usa.

"Rappresentare il tuo paese è più grande di te stesso - ha detto al giornalista Sam Amick di The Atletic - Scegliere tra USA e Italia è stato un processo lungo, ma ho preso la mia decisione. Mia madre ha giocato per Team USA, perciò è sempre stato un mio sogno. “Ho ringraziato per tutto quello che hanno fatto per me sin dai tempi del liceo, sia per l’aiuto che mi hanno dato nel prendere la cittadinanza sia per quello che mi hanno insegnato sul paese e sul passato della mia famiglia. Penso che ci sia rispetto da entrambe le parti: ho mandato loro un messaggio ringraziandoli ed esprimendo quanto significasse quello che hanno fatto per me. Perciò penso che sia comunque finita bene".

Ancora nessuna reazione del presidente federale Gianni Petrucci che proprio pochi giorni fa aveva ancora detto che avrebbe gradito un messaggio diverso da parte del giocatore.

Nell’occasione, Petrucci aveva lanciato anche una frecciatina a Darius Thompson, accostato all’Italia per aver sposato una ragazza di Brindisi, dove ha giocato due anni, e quindi eleggibile per la Nazionale e poi alla fine impossibilitato ad accettare un’eventuale convocazione al raduno di Folgaria per le lungaggini burocratiche per il suo passaporto italiano.

Tornando a Banchero, un ruolo fondamentale per la scelta del ragazzo nato a Seattle nel 2002, lo ha avuto Grant Hill, nuovo General Manager del Team Usa, curiosamente ex giocatore sia a Duke che a Orlando, lo stesso percorso fatto da Banchero. "Si è subito fatto avanti offrendosi per darmi aiuto in qualsiasi cosa necessitassi, e questo ha avuto il suo peso - ha spiegato Banchero - "C’è un certo livello di fiducia tra noi due e so che mi metterà nelle migliori condizioni per avere successo, ora sta a me tenere fede alla mia parte dell’accordo”. Nel primo allenamento è stato schierato tra i titolari, segno della considerazione che lo staff tecnico ripone su di lui. Avrà il numero 8 e non il suo amato cinque come a Orlando, ma poco importa. Paolo Banchero è a tutti gli effetti un giocatore di Team Usa.