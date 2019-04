Cantù passa a Pistoia 84-74 e aggancia il treno per i playoff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria esterna della Acqua San Bernardo Cantù a Pistoia per. La squadra brianzola è alla decima vittoria su tredici partite nel girone di ritorno e aggancia Avellino all'ottavo posto, ultima piazza utile per i play off. Pistoia resiste per 24 minuti poi crolla nel finale e resta ultima in classifica. La sconfitta permette a Torino, a quota 16 punti, di salvarsi con due giornate di anticipo. La lotta salvezza sarà dunque tra Pesaro, Reggio Emilia e la stessa Pistoia. Non bastano per i toscani Mitchell con 24 punti (ma 2/13 da tre) e Peak 21 punti. Gli altri sono poca cosa. Per Cantù quattro in doppia cifra () e 24 assist contro 14.Senza Auda, fermato da un problema fisico nel riscaldamento, Pistoia prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Equilbrio per otto minuti, 15 pari, poi i toscani acceleranocon i canestri di Peak e Krubally, poi 32-25 con la tripla di Odum. Cantù non perde contatto dalla partita, recupera e impatta sul 42 alla fine del secondo periodo. Jefferson lancia gli ospiti sul 48-56 al 26esimo, Pistoia rientra sul 55-58 al 30esimo.e il suo ventiduesimo punto rimanda avanti Cantù 59-67 al 34esimo. Mitchell, ex di turno, litiga con il tiro da tre (0/10, alla fine sarà 2/13) così come tutta Pistoia (7/32). Provare a vincere con queste percentuali diventa impossibile. Cantù vola 66-76 e chiude vincendoDomani la AX Milano ospita Avellino per tornare a vincere dopo lo stop a Brescia di sette giorni fa. Unatra i padroni di casa e Trieste, squadre appaiate al quinto posto a quota 32 punti. La Fiat Torino attende Cremona, dopo che in settimana ha provveduto al cambio societario con il rientro nel mondo del basket di Dimitri Gerasimenko, discusso uomo di affari che qualche mese aveva lasciato Cantù in un mare di guai. Varese contro Pesaro e Venezia contro reggio Emilia sono due testa coda che potrebbero riservare sorprese. Sassari - Brescia è uno spareggio per rimanere agganciati alla post season.