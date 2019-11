Pesaro, il cuore non basta: contro Trento arriva la settima sconfitta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non basta il cuore alla Carpegna Pesaro per vincere la prima partita in campionato. Alla Adriatic Arena, la Dolomiti Energia Trento vince 95-101 dopo un tempo supplementare. Knox, Blackmon e Forray, 43 punti in tre, regalano un successo che dopo il terzo quarto sembrava compromesso. Pesaro (Chapman 16 punti, Thomas 14) soffre, recupera, ma sul più bello si perde. E alla fine fine il pubblico di casa contesta dopo la settima sconfitta in fila.La partenza è di quelle che rischiano di lasciare il segno, 0-13 e primo time out di Perego. Zanotti segna il 2-13, la fine primo quarto è 8-18. Pesaro tira appena 3/16 dal campo . Mezzanotte e Forray spingono Trento sul 16-35 al 15esimo, la Vuelle offre qualche segnale di ripresa, 23-39. al riposo lungo é. Pesaro risale al 35 per cento dal campo. La Carpegna rientra con altro piglio, Chapman riduce sul 38-42 al 23esimo, Pusica e Thomas trovano il primo vantaggio sul 46 44 un minuto dopo. Mussini regala il 54 51 al 28esimo, al terzo riposo é. Il parziale del terzo periodo è di 30-15. Trento non molla, Blackmon, applauidito ex di turno, sigla il sorpasso 61-62 al 33esimo, Pesaro risponde colpo su colpo. Chapman fa il 69-68 al 36esimo. Forray mette la tripla del 77-75 al 38esimo, Mezzanotte pareggia sul 77. Il finale é emozionante. Pesaro va sul 82-77, Forray trova la tripla dell'82-80, Knox i due liberi dell'. Barford a due secondi sbaglia la tripla della vittoria, si va al supplementare. Nei cinque minuti aggiuntivi l'Aquila ne ha di più, trova l'88-93, poi il 91-97 con la schiacciata di Knox. Finiscecon molti fischi.Domani il resto della giornata con l'antipasto di mezzogiorno tra Brescia e Varese. C'è grande attesa di vedere la Segafredo Bologna in casa contro Treviso per due motivi. Il primo è strettamente sportivo: la squadra bolognese insegue il suo ottavo successo consecutivo in campionato. Il secondo riguardain Fiera, un impianto temporaneo da quasi novemila posti, 8970 per la precisione, per ospitare cinque partite, per ora, e poi si vedrà. La struttura, costata quasi 700 mila euro equamente divisi tra Ente Fiera e Virtus Bologna, è un primo investimento anche in prospettiva di chiedere una wild card per giocare in Eurolega.Laè di scena a Desio contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Dopo la brutta sconfitta rimediata a Sassari sette giorni fa, la squadra di coach Bucchi è chiamata a ritrovare solidità cercando una vittoria esterna che manca da quasi un mese. A Venezia va in scena la riedizione scudetto contro Sassari, Trieste ospita una Happy Casa Brindisi lanciata sia in campionato che in Champions league. Lunedì sera chiude il programma la AX Milano che contro Pistoia vuole vincere per proseguire la stiscia positiva tra Eurolega e campionato.