Notte fonda per Trento: ko anche con Venezia. Colpo Avellino a Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipi di lusso nella quarta giornata di serie A. Trento contro Venezia è il remake della finale scudetto di due anni, mentre Brescia opposta ad Avellino è una sfida tra due delle più belle realtà italiane degli ultimi anni. Venezia passeggia a Trento e resta imbattuta in classifica, l’Aquila prova con il cuore a rientrare da -21 a -4, ma Tonut, Daye e Bramos regalano il quarto successo dei lagunari. Trento resta, in maniera molto preoccupante, ancora senza vittorie. Al Pala Leonessa, vince una grintosa Avellino 74-77 decidendola in un finale pazzesco nel quale Sykes e Cole trovano i liberi del successo. Brescia resta con una sola vittoria in campionato e qualche crepa si apre per un avvio di campionato al di sotto delle sue possibilità.L’Aquila traballa, sprofonda a meno 21, poi rientra in partita trascinata da Radičević e dal caldissimo pubblico della BLM Group Arena ma dopo aver messo i brividi alla Reyer arrivando a meno 4 nel cuore del quarto periodo cede il passo agli ospiti rimanendo a secco di punti in Serie A. Marble, 13 punti, e 10 punti e 8 assist di Radičević non bastano per avere la meglio su un'ottima Reyer, che mette 15 triple a bersaglio (su 32 tentativi) e riceve 21 punti da Austin Daye, 17 da Watt, 12 da Bramos e Tonut.Daye e Marble sono i protagonisti del primo quarto, dieci punti per entrambi, e spettacolo da una parte e dall’altra. Le triple di Bramos e un gran gioco da tre punti di Watt lanciano Venezia 18-26 dopo i primi 10 minuti. Nel secondo quarto la Dolomiti Energia segna appena 2 punti in sette minuti e gli ospiti scappano via (20-38). Al riposo lungo è comunque 30-43. La Reyer vola a +21 ad inizio terzo quarto, ma Trento si conferma dura a morire. Marble e Pascolo riavvicinano sul 53-64 al 30esimo. Hogue produce il massimo sforzo per i padroni di casa, 60-64 al 33esimo, ma Tonut, Daye e Haynes riprendono ritmo e permettono alla Reyer di riallungare fino al 64-87 finale.Partita di grande equilibrio risolta da Avellino nei secondi due quarti, quando la squadra ospite dimostra maggiore solidità e profondità del suo roster. Cole, Sykes e Nichols, 47 punti in tre, prendono per mano la Scandone nei minuti finali e arriva una vittoria importante, la seconda in campionato per i bianco verdi. Bene anche Costello, 9 punti e 10 rimbalzi. Brescia, avanti al riposo lungo 39-34, subisce un parziale di 5-15 per il vantaggio esterno 44-48 che cambia la partita. Nonostante tiri con meno del 35 per cento da due, la Leonessa resta aggrappata ad Avellino che prova l’allungo sul 65-71.Il finale è palpitante. Vitali sbaglia due liberi e una tripla fondamentale a un minuto e trenta secondi dalla fine, Sykes stoppa Allen, poi mette la tripla pazzesca del 69-75 a 55 secondi. Moss segna da tre di tabella e subisce il fallo per un gioco da quattro punti e 73-75 a 45 secondi dalla fine. Ancora l’ex Milano e Siena fa uno su due ai liberi per il 74-75, Sykes lo imita, ma si butta a rimbalzo con i bresciani immobili sotto canestro. Cole chiama a se la palla e subisce il fallo, mette dentro solo il primo per il 74-77. Brescia, prima con Hamilton poi con Vitali, cerca il tiro disperato del pareggio che si ferma sul ferro.