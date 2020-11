Anche Cantù batte la Virtus Roma: terza sconfitta consecutiva

DESIO - Altro stop per la Virtus Roma in terra lombarda. Dopo la sconfitta a Varese sette giorni fa, arriva quella contro Cantù. Al Pala Banco Desio finisce 101-85 Roma perde tutti e quattro i quarti, ma è nel secondo (23-15) che i padroni di casa costruiscono il margine di vantaggio che Roma non riuscirà più a recuperare. Si salvano il solito capitan Baldasso con 19 punti e Beane con 15. Applausi per Ygor Biordi, 14 punti e 8 rimbalzi. Cantù ha una prova di grande spessore da Thomas, 21 punti e 12 rimbalzi. Kennedy ne fa 18 con 8/10 da due, Procida 15 con 5/6 da tre.

LA PARTITA

Infermeria che si svuota lentamente per la Virtus. Out Farley, Cervi e Robinson hanno pochi minuti sulle gambe dopo aver saltato numerosi allenamenti nelle ultime settimane. Sempre assente Dario Hunt che ha intenzione di far valere i suoi diritti per il presunto pagamento in ritardo dello stipendio di settembre. C’è Biordi nel quintetto iniziale, Roma parte bene: 0-5, poi 9-13 al sesto. Lo stesso Biordi e Baldasso fanno buone cose, ma le triple di Cantù fanno male. E’ parità sul 18 all’ottavo. Al primo riposo Cantù è avanti 23-21. Un fallo antisportivo di Wilson, che i padroni convertono con quattro liberi, e due schiacciate di Kennedy lanciano Cantù sul 39-25 al 17esimo. Baldasso entra in partita con due triple e due assist, 40-33, ma al riposo lungo è 46-36.

Al rientro in campo, Hadzic segna cinque punti in fila per il 48-41, ma commette anche terzo e quarto fallo in un attimo. Thomas e Pecchia riportano avanti Cantù, 55-41 al 23esimo. Roma non ci sta, Beane e Biordi ( alla fine 14 punti e otto rimbalzi)) trovano il 64-57 al 27esimo. I padroni di casa restano avanti 74-63 al 30esimo con un canestro di Baldasso da metà campo che non viene dato buono per questione di millesimi. Cantù ha un’ottima distribuzione di punti e soluzioni in attacco con Thomas (21+12), Procida (15, con 5/6 da tre) e Kennedy (18 con 8/10 da due). Al 34esimo è 83-71. Sul 94-76 al 37esimo, la Virtus alza bandiera bianca. Finisce 101-85. Per Roma è la terza sconfitta in fila, la classifica balla pericolosamente verso il basso.

BUCCHI: "FATTE ANCHE COSE BUONE"

"È stata una partita nella quale la squadra ha fatto anche tante cose buone, pagando il break preso nel secondo quarto che poi non siamo più riusciti a ricucire. Veniamo da un periodo travagliato che dobbiamo metterci alle spalle, e, indipendentemente da chi c’è o meno, dobbiamo lavorare per ritrovare un’intensità difensiva che nell’ultimo mese non siamo riusciti a coltivare e migliorare". Aggiungiamo noi che la pausa per la Nazionale sarà utile per tante cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA