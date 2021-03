Team LeBron vs Team Durant: ecco le scelte per l'All Star Game

Domenica notte, nonostante le polemiche degli ultimi mesi sul "si gioca-non si gioca" va in scena l'All Star Game ad Atlanta. Decise le due squadre guidate da LeBron James e Kevin Durant, che però è infortunato e sarà capitano non giocatore.

Nel quintetto di Lebron sono stati chiamati Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic (Denver). Mentre sull'altro fronte Kevin Durant si è affidato a un quintetto formato da Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphia), Kawhi Leonard (LA Clippers), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston).

APPROFONDIMENTI NBA Lillard da 44 punti: show contro Sacramento. Bucks ok sulla sirena,... BASKET NBA, LeBron da record non basta: Lakers battuti da Brooklyn, male...

Molto ricco il parterre delle riserve: Lebron ha scelto Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphia), Chris Paul (Phoenix), Jaylen Brown (Boston), Paul George (LA Clippers), Domantas Sabonis (Indiana), Rudy Gobert (Utah). L'altra panchina comprende James Harden (Brooklyn), Devin Booker (Phoenix), Zion Williamson (New Orleans), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vucevic (Orlando), Donovan Mitchell (Utah).

A sorpresa nessun giocatore dei Toronto Raptors è stato convocato per gli All Star Game 2021: fuori dunque nomi di grido come Pascal Siakam, Fred VanVleet e Kyle Lowry. Fuori fra gli altri anche Russell Westbrook e Trae Young.

© RIPRODUZIONE RISERVATA