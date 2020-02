All Star Game dedicato a Kobe Bryant, vince il team di LeBron

, è

grande spettacolo, c

ome ai vecchi tempi con una sfida decisa in volata. In un ultimo quarto senza la classica durata 12 minuti ma con un punteggio da raggiungere -157, dato dalla somma dei primi tre quarti della squadra in vantaggio più 24 punti in onore di Kobe Bryant-, a vincere in rimonta è stato il team capitanato da LeBron James che ha avuto la meglio sulla squadra di Giannis Antetokounmpo, al termine di una frazione di gioco entusiasmante per difesa, competitività e agonismo tra le più grandi stelle della Nba. A decidere il match, finito 157-155, è stato un tiro libero di Anthony Davis dopo che Team LeBron aveva avuto più di un'occasione per chiudere i conti, con il punteggio arrivato a 156-155 dopo due liberi di Joel Embiid per fallo di James. In precedenza James Harden aveva segnato la tripla della vittoria, ma la sua conclusione è stata annullata per uno sfondamento precedente ai danni di un Kyle Lowry monumentale in difesa nel quarto periodo (pur essendo lui l'autore del fallo decisivo su Davis dopo un cambio difensivo). Il premio di Mvp è andato nelle mani di Kawhi Leonard, autore di 30 punti (8/14 da tre punti) per portare a casa il primo Kobe Bryant Mvp Award della storia. Con questa vittoria LeBron James (che ha vinto tutti e tre gli All-Star Game che ha capitanato) ha conquistato 400.000 dollari da donare in beneficienza ad un'associazione per gli studenti di Chicago, splendida conclusione di un All-Star Game davvero memorabile.

