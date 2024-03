Video a luci rosse, la Roma licenzia una dipendente dopo che un giocatore ha diffuso un suo filmato intimo

Una vicenda piuttosto controversa ha coinvolto negli ultimi mesi l'A.S. Roma, che avrebbe licenziato una dipendente vittima di revenge porn. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, infatti, la donna (30 anni) è stata allontanata dopo che un proprio video intimo sarebbe stato sottratto dal suo telefonino da parte di un giocatore della Primavera e diffuso tra i compagni e lo staff. La società, piuttosto che schierarsi dalla parte della sua dipendente, ha preferito licenziarla adducendo come motivazione quella di «incompatibilità ambientale».

Il video incriminato

Il video a luci rosse sarebbe stato sottratto dal cellulare della dipendente da parte di un giocatore della Primavera, a cui la donna aveva prestato lo smartphone per una chiamata al suo agente.

Il licenziamento

I fatti hanno avuto luogo lo scorso autunno e l'allontanamento della donna è avvenuto nel mese di novembre, quindi prima dell'enorme ondata di licenziamenti che ci sono stati a Trigoria nel periodo successivo. Nella lettera di licenziamento inviata da Lorenzo Vitali, legale dei Friedkin, si evidenzia che la diffusione del video ha compromesso la possibilità di mantenere un ambiente di lavoro sereno, proprio a causa della visione del filmato da parte di molti componenti dello staff e dei giocatori dell'A.S. Roma. La donna è stata subito allontanata dal centro sportivo, con la società che ha evitato di commentare la vicenda.

Il retroscena

Sempre secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, sarebbe arrivata anche l'ammissione del calciatore, che in una riunione avrebbe confessato in lacrime di aver sottratto il video dal cellulare della donna. L'ex dipendente si è rivolta a un legale, Francesco Bronzini, che sta provando a negoziare un reintregro della sua assistita in società, contestando anche il fatto che il calciatore non avrebbe ricevuto alcun tipo di sanzione. Se l'azione legale dovesse proseguire, l'A.S. Roma si troverebbe costretta, quantomeno, a prendere una posizione pubblica.