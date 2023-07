Roma, Digitalbits interrompe la partnership anche con Totti

Dopo la Roma, Digitalbits interrompe la sua partnership anche con Francesco Totti. La piattaforma di blockchain aveva terminato i suoi contratti di sponsorizzazione con il club giallorosso e con l'Inter per via dei mancati pagamenti, non comparendo più sulle maglie delle due squadre. Nelle ultime ore l'azienda ha annunciato anche la fine del suo rapporto con l'ex capitano della Roma che, insieme a David Beckham, era ambassador.

«La Fondazione ha interrotto qualsiasi discussione in corso e, in conformità con il suo impegno per la trasparenza, informa la comunità che, per quanto ne sappia, tutte queste partnership sono state definitivamente terminate», si legge sul comunicato di Digitalbits, «Queste partnership con Zytara Labs coinvolgevano FC Internazionale, AS Roma, David Beckham e i diritti NFT di Francesco Totti».